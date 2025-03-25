Исчезновение 16-летней девушки в Одессе обернулось трагедией: в другой области нашли ее тело
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Мать заявила об исчезновении только через 9 дней
Несовершеннолетнюю Анастасию Парфенову, пропавшую еще 13 марта в Одессе, нашли мертвой в другом уголке Украины. Предварительно, следы насильственной смерти не найдены, однако окончательный вывод даст экспертиза.
Об этом сообщила полиция Одесской области. Как отметили правоохранители, тело 16-летней обнаружили на территории Львовской области.
Об исчезновении девушки заявила мать, обратившись в полицию ночью 22 марта. Сразу после получения сообщения одесские полицейские возбудили уголовное производство и объявили ее в розыск. Ориентировку передали личному составу полиции и общественности.
Уже 24 марта тело девушки обнаружили на территории одного из населенных пунктов Львовщины. Проводивший предварительный осмотр судебно-медицинский эксперт не обнаружил признаков насильственной смерти. Однако для установления точной причины смерти тело было направлено на дополнительную экспертизу.
Напомним, что Анастасию в последний раз видели 13 марта — перед тем, как она ушла из дома.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре 2024 года правоохранители Одессы разыскивали 13-летнюю девушку Татьяну Мартыновскую. Она так же ушла из дома и больше не возвращалась.
Также 8 сентября того же года в местном водоеме Одесской области обнаружили тело погибшей 16-летней Елены Пелин. Эксперты заметили признаки убийства и объявили о подозрении одному мужчине. Он признался в содеянном и дал показания по поводу обстоятельств преступления.