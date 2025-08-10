Посреди дня, возле дома: в Одессе неизвестный пытался изнасиловать участницу "Холостяка"

Женщина отделалась легкими травмами и сильным испугом

В Одессе неизвестный пытался изнасиловать блогера и участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" Александру Миколюк. Инцидент произошел около полудня неподалеку от ее дома.

Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram. По ее словам, она в это время подкармливала бездомных животных и поздравляла друга по телефону с днем рождения.

На узкой дороге по склону она пропустила неизвестного мужчину и услышала, что тот стал за ее спиной и пригрозил изнасиловать, а потом снял штаны и начал удовлетворять себя. Женщина в ответ направила на него телефон, чем спугнула злоумышленника. Однако заминка продлилась недолго, он вновь повторил угрозы и побежал за Миколюк.

Блогер потеряла равновесие, упала и покатилась со склона из-за чего разбила голову и повредила руку. Тем не менее ее крики услышали окружающие и поспешили на помощь.

"Это произошло днем в 12 часов. В парке возле моего дома. Я много слышала о домашнем насилии и сочувствовала жертвам. Но никогда не думала, что столкнусь с насилием один на один, посреди улицы" Александра Миколюк

Злоумышленника она описала как гадко выбритого мужчину 35-40 лет с прической "под ёжик" и избыточным весом. Одет он был в серую футболку, серые шорты и шлепанцы и имел при себе пакет.

