Убив 206 жінок, але довели лише 14: що відомо про серійного вбивцю, якого боялася вся країна

Маніяк отримував задоволення від вбивств

Один із найнебезпечніших убивць в історії України Юрій Кузьменко — звичайний на вигляд чоловік, який їздив на старій "Ладі". Коли його заарештували, він зізнався, що позбавив життя 206 людей, хоча слідство змогло довести лише 14. З 2011 року він перебуває у в’язниці.

Після вбивства своєї першої жертви Юрій "Елвіс" отримав задоволення, а після цього став убивати регулярно. "Телеграф" розповість, що відомо про маніяка Юрія Кузьменка і скільки ще він сидітиме у в’язниці.

Мешкав чоловік у Боярці, що під Києвом. Він був одружений, його дружина мала сина, якого вони разом виховували. Усе розпочалося зі зґвалтувань та крадіжок.

Вперше Кузьменко вбив людину у 2006 році. Незнайомій 20-річній дівчині він запропонував підвезти її додому. Однак завіз її на аеродром, де зґвалтував. Коли дівчина стала погрожувати, що напише заяву до міліції, після чого він задушив дівчину, а її тіло залишив на аеродромі. Після цього розпочалася серія вбивств.

Вік жертв убивці не мав значення — одній із жінок було 90 років. На своїй Ладі чоловік пропонував підвезти жінок, а коли вони погоджувалися, він відвозив їх у безлюдні місця і ґвалтував.

Поліція не могла знайти злочинця — більш 10 тисяч людей було перевірено, тисячі автівок, але ці пошуки не мали жодних результатів. Тоді навіть пропонували збирати кров у чоловіків цілої Київської області.

Прізвисько Елвіс Кузьменко отримав через свідчення однієї із його жертв. За словами жінки, вона їхала в електричці, де побачила Юрія, який їй сподобався. Коли жертва вийшла на станції, маніяк пішов за нею і напав. Тоді він був у масці з колгот — Кузьменко зґвалтував жінку і пограбував її. Коли жертва давала свідчення у міліції, вона сказала, що нападник був схожий на співака Елвіса Преслі.

Останньою жертвою Кузьменка стала дівчина Анна. Як з’ясувалося пізніше, вона була далекою родичкою маніяка. На слід убивці поліціянтам вдалося вийти завдяки свідченням свідка, який випадково запам’ятав марку машини та її колір.

Після затримання Кузьменко зізнався, що радий тим, що його спіймали — жага до вбивств у нього вже була надто сильною. Тоді він зізнався, що вбив 206 людей, хоча доказати змогли лише 14. За свої злочини він отримав пожиттєве ув’язнення, яке відбуває у колонії 56 у Вишневому.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав маніяк Онопрієнко перед смертю і де похований. Він запам’ятався низкою жорстоких злочинів, точний мотив яких досі залишається без відповіді.