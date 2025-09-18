Цій місцині для естетів в Одесі — вже понад 200 років: вгадайте будівлю по фото

Після сильної пожежі будівля частково зруйнувалась та була реставрована

У самому серці Одеси, на перетині двох найвідоміших вулиць міста, стоїт величний архітектурний скарб, який вже більше століття приваблює поглядами мешканців та гостей міста. Ця історична пам'ятка кінця XIX — початку XX століття вражає своєю витонченістю та багатофункціональністю.

Історія цієї ділянки сягає кінця XVIII століття, коли землю під забудову отримали російські офіцери. У 1822 році тут з'явився великий будинок підприємця М. Крамарьова, де мешкав навіть брат Олександра Пушкіна — Лев Сергійович, який служив чиновником на Одеській митниці.

Тривалий час ділянка належала колезькій асесорці Ганні Синициній, поки наприкінці 1890-х років її не придбав Мойсей Якович Менделевич — купець першої гільдії та глава експортної компанії з хлібної торгівлі.

Саме Менделевич втілив у життя амбітний проєкт, який будувався для братів Мойсея і Юхима протягом 1898-1900 років. Авторами архітектурного шедевру стали Лев Влодек, Товій Фішель і Самуїл Мільман. Урочисте освячення відбулося 23 січня 1900 року.

Багатофункціональний будинок став справжнім містом у місті: на першому поверсі розмістилися магазини, інші поверхи здавалися в оренду, а окремі приміщення призначалися під житлові квартири. Значну частину простору зайняла приватна жіноча гімназія.

Проте доля приготувала випробування: 30 жовтня 1901 року сталася трагічна пожежа, яка забрала людські життя. У вогні загинули діти з гімназії та пожежники під обвалом сходів. Після відновлення будівля втратила свій купол та частину скульптурних прикрас.

Ця таємнича будівля — не що інше, як знаменитий пасаж Менделевичів, де нині розташований готель "Пасаж". Під час перебудови приміщення з боку Дерибасівської було облаштовано під готель з однойменною назвою, який отримав окремий вхід з вулиці.

Сьогодні будівля складається з декількох корпусів: зовнішній має чотири поверхи, а корпуси внутрішньої галереї — три. Архітектурний комплекс включає головне Г-подібне подвір'я з входами з обох вулиць, ізольоване подвір'я готелю та третє подвір'я для освітлення квартир.

Фасади оздоблені в стилі необароко з елементами рококо. Аттик прикрашають барокові вази, а на даху з боку Дерибасівської розташовані дві скульптури — Гермес на паровозі та Діана на судні. Входи до галереї прикрашають скульптурні групи, що символізують індустрію, землеробство та мистецтво.

Нині у пасажі Менделевичів розміщуються магазини, ресторани, офіси та управління готелю "Пасаж" — справжня окрasa Одеси, що поєднує історичну цінність із сучасною функціональністю.

