Тут гуляли люди і бавились діти. Зараз про це легендарне місце у Києві ніхто не згадає

Колись на місці сучасного столичного гіганта був затишний сквер, а згодом гамірне трамвайне кільце, що стало важливим транспортним вузлом Києва

Місто Київ дуже змінилося відтоді, як Україна була визнана незалежною державою. Будувались нові бізнес-центри, багатоповерхівки та інші будівлі, які майже нічого не залишили від старого міста. Це саме стосується і станції метро Палац Спорту.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи добре вони знають Київ. Ми покажемо фото скверу, яке було на цьому місці у 1970-х роках, а також, що змінилось зараз.

Зелена зона та вузловий пункт

У 1970-х роках на цьому місці зеленів сквер. Ця територія біля Палацу спорту була тихою та спокійною зоною відпочинку, де кияни могли прогулятися або просто посидіти на лавці. Це була частина старого Києва, де природа гармонійно поєднувалася з міським середовищем, створюючи приємний оазис посеред динамічного центру.

Сквер у Києві поруч зі станцією Палац спорту

Згодом місто почало розвиватися, і потреби в транспортному сполученні зростали. У 1980-х роках поряд зі сквером з'явилася станція метро "Палац спорту", що значно збільшило пасажиропотік у цьому районі. Наприкінці 80-х – на початку 90-х років, у рамках розбудови транспортної інфраструктури, сквер поступився місцем трамвайному розворотному кільцю. Воно стало важливим транспортним вузлом, що з'єднував кілька районів столиці.

Протягом багатьох років тут гуркотіли трамваї, що розвозили тисячі пасажирів.

Однак у 2001 році трамвайні колії були демонтовані, і територія звільнилася, аби розпочати новий етап своєї історії.

Що на місці трамвайного кільця зараз

Після демонтажу колій, пустир недовго залишався незайнятим. Вже у 2002 році з'явилися перші проєкти майбутнього торговельно-розважального комплексу "Гулівер". Будівництво розпочалося у 2003 році, і за десять років на місці скверу та трамвайного кільця виріс сучасний багатофункціональний комплекс.

Офіційне відкриття ТРЦ "Гулівер" відбулося у 2013 році, і сьогодні він є однією з візитівок Києва, місцем, де вирує життя, відбуваються зустрічі, шопінг та розваги. Важко уявити, що колись на його місці була зелена зона з лавками, а потім – трамвайна зупинка, де щодня кияни очікували на свій транспорт.

ТРЦ "Гулівер"

У 2024 році суд передав київський ТРЦ "Гулівер" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Наразі бізнес-центр перебуває під управлінням АРМА, але не був переданий у власність держави.

