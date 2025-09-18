Этому месту для эстетов в Одессе уже более 200 лет: угадайте здание по фото

После сильного пожара здание частично разрушилось и было реставрировано

В самом сердце Одессы, на пересечении двух известнейших улиц города, стоит величественное архитектурное сокровище, которое уже больше века привлекает взглядами жителей и гостей города. Эта историческая достопримечательность конца XIX — начала XX века поражает своим изяществом и многофункциональностью.

История этого участка уходит к концу XVIII века, когда землю под застройку получили русские офицеры. В 1822 году здесь появилось большое здание предпринимателя М. Крамарева, где жил даже брат Александра Пушкина — Лев Сергеевич, служивший чиновником на Одесской таможне.

Долгое время участок принадлежал коллежской асесорке Анне Синицыной, пока в конце 1890-х ее не приобрел Моисей Яковлевич Менделевич — купец первой гильдии и глава экспортной компании по хлебной торговле.

Именно Менделевич претворил в жизнь амбициозный проект, который строился для братьев Моисея и Ефима в течение 1898-1900 годов. Авторами архитектурного шедевра стали Лев Влодек, Товий Фишель и Самуил Мильман. Торжественное освящение состоялось 23 января 1900 года.

Многофункциональное здание стало настоящим городом в городе: на первом этаже разместились магазины, другие этажи сдавались в аренду, а отдельные помещения предназначались под жилые квартиры. Значительную часть пространства заняла частная женская гимназия.

Однако судьба приготовила испытание: 30 октября 1901 года произошел трагический пожар, унесший человеческие жизни. В огне погибли дети из гимназии и пожарные под обрушением лестницы. После восстановления здание потеряло свой купол и часть скульптурных украшений.

Что это за место – открываем тайну

Это таинственное здание — не что иное, как знаменитый пассаж Менделевичей, где ныне находится гостиница "Пассаж". Во время перестройки помещения со стороны Дерибасовской был обустроен под гостиницу с одноименным названием, которая получила отдельный вход с улицы.

Отель "Пассаж" в Одессе

Сегодня здание состоит из нескольких корпусов: наружный имеет четыре этажа, а корпуса внутренней галереи – три. Архитектурный комплекс включает в себя главный Г-образный двор с входами с обеих улиц, изолированный двор отеля и третий двор для освещения квартир.

Как выглядит отель "Пассаж". Фото — Posterrr — Собственная работа

Фасады украшены в стиле необарокко с элементами рококо. Аттик украшают барочные вазы, а на крыше со стороны Дерибасовской расположены две скульптуры Гермес на паровозе и Диана на судне. Входы в галерею украшают скульптурные группы, символизирующие индустрию, земледелие и искусство.

Сейчас в пассаже Менделевичей размещаются магазины, рестораны, офисы и управление гостиницы "Пассаж" — настоящая окрasa Одессы, сочетающая историческую ценность с современной функциональностью.

Как выглядит отель "Пассаж" внутри. Фото — Dave Proffer

