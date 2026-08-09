Часть Одессы без света и воды после одной из самых масштабных атак: что говорят энергетики

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан

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После утренних ударов России по Одессе значительная часть жителей города и района осталась без электроснабжения. Также в некоторых районах отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.

В ДТЭК сообщили, что 9 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак на Одесчину в этом году. Есть повреждения энергетических объектов, без света остались жители Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов, а также объекты критической инфраструктуры.

"Повреждения серьезные, ремонт потребует времени. Энергетики всей Одесчины делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в результате атаки значительное количество потребителей Одессы и региона было обесточено. По состоянию на 11:10 около 90 тысяч обесточенных ночью абонентов уже подключили к энергоснабжению.

"Просьба к жителям Одесчины: если сейчас у вас есть электроэнергия – потребляйте ее максимально бережно. Это поможет быстрее завершить ремонтные работы и заживить людей, которые пока остаются без света", — призвали энергетики.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что в результате российской атаки в части Одессы и Одесского района есть отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Он добавил, что в части областного центра отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.

В Одессе организован подвоз воды — где стоят машины

Во все районы города организован подвоз технической воды. Также работают бюветы.

Подвоз воды в Одессе – где стоят машины 9 августа

Подвоз воды в Одессе. Фото: t.me/zksodesa

Удар России по Одессе 9 августа

Россияне ударили по Одессе и области несколькими десятками ракет и дронов, в областном центре пострадали восемь человек. Враг атаковал объекты инфраструктуры и жилую застройку.

Россия ударила по центру Одессы. Фото: t.me/odesaMVA

В двух районах Одессы повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.

Напомним, энергетический эксперт, профессор Полтавской политехники Станислав Игнатьев рассказал "Телеграфу", что в ближайшую зиму отдельные регионы Украины могут оставаться без электроэнергии по несколько суток. А в случае серьезных разрушений подстанций или теплоэлектроцентралей — еще дольше.