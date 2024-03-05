Оружие для ВСУ за счет России: Бельгия придумала новую схему помощи Украине

В настоящее время Бельгия является крупнейшим оператором замороженных российских активов

Бельгия готова финансировать предоставление Украине военной помощи в невиданных ранее масштабах – на сумму не менее 1,7 млрд евро. Но самое интересное – оружие будет передаваться фактически на средства России, поскольку для финансирования Бельгия будет использовать доходы от российских активов, замороженных страной.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции 4 марта. По его словам, речь идет о финансировании украинских оборонных контрактов.

"Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены в поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе оборонные", – сказал Шмигаль.

В настоящее время Бельгия является крупнейшим оператором замороженных российских активов в виде инвестиций и ценных бумаг – почти 200 млрд евро удерживает бельгийская финансовая компания Euroclear. Несмотря на временное отсутствие механизма передачи замороженных активов РФ, Бельгия наложила на доходы от активов налог на прибыль в размере 25%, из которого финансирует содержание украинских беженцев и помощь Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.

Германия также присоединилась к финансированию закупок артиллерийских снарядов для Украины, которые нашла Чехия. Министерство обороны Германии заявило, что хочет покрыть "значительную часть" общих расходов на приобретение снарядов.