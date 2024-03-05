Укр

Оружие для ВСУ за счет России: Бельгия придумала новую схему помощи Украине

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бельгия финансирует Украину за счет доходов от замороженных активов РФ Новость обновлена 05 марта 2024, 03:08
Бельгия финансирует Украину за счет доходов от замороженных активов РФ. Фото Открытые источники

В настоящее время Бельгия является крупнейшим оператором замороженных российских активов

Бельгия готова финансировать предоставление Украине военной помощи в невиданных ранее масштабах – на сумму не менее 1,7 млрд евро. Но самое интересное – оружие будет передаваться фактически на средства России, поскольку для финансирования Бельгия будет использовать доходы от российских активов, замороженных страной.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции 4 марта. По его словам, речь идет о финансировании украинских оборонных контрактов.

"Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены в поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе оборонные", – сказал Шмигаль.

В настоящее время Бельгия является крупнейшим оператором замороженных российских активов в виде инвестиций и ценных бумаг – почти 200 млрд евро удерживает бельгийская финансовая компания Euroclear. Несмотря на временное отсутствие механизма передачи замороженных активов РФ, Бельгия наложила на доходы от активов налог на прибыль в размере 25%, из которого финансирует содержание украинских беженцев и помощь Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.

Германия также присоединилась к финансированию закупок артиллерийских снарядов для Украины, которые нашла Чехия. Министерство обороны Германии заявило, что хочет покрыть "значительную часть" общих расходов на приобретение снарядов.

Теги:
#Украина #Бельгия #Помощь Украине #Военная помощь Украине