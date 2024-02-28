У США "знайшлося" нове джерело фінансування ЗСУ: йдеться про мільярди доларів

США ще мають кошти на допомогу Україні, але витрачати їх не поспішають

В оборонному відомстві США розмірковують про те, чи необхідно використовувати останній із наявних джерел фінансування української армії. При цьому може йтися про кілька мільярдів доларів.

Як пише CNN із посиланням на кількох представників Пентагону, там розуміють, що у відомстві вагаються, бо не розуміють, чи зможуть вони отримати рефінансування від Конгресу.

Видання зазначає, що відомство має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів, які дозволять виділити зброю і техніку зі своїх запасів. Раніше Пентагон не хотів витрачати ці гроші без гарантій рефінансування від Конгресу, оскільки вилучення техніки зі своїх запасів може вплинути на військову готовність США.

Однак через затягування питання ухвалення пакета військової допомоги в Конгресі та відчайдушному становищі України керівництво Міноборони США тепер розмірковує про те, щоб витратити хоча б частину цих 4 мільярдів на забезпечення підтримки ЗСУ.

Як мовиться в матеріалі, хоча остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято, але розмови про це та інші варіанти ведуться дедалі активніше.

"Тут знову виникає питання про вплив на нашу власну готовність як нації і на наші обов’язки. Хоча ми маємо повноваження у розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо", — пояснював дилему прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден провів зустріч із членами Сенату та Палати представників, включаючи її спікера Майка Джонсона, з питання голосування за виділення військової допомоги Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський говорив, що доручив головнокомандувачу Олександру Сирському підготувати два плани подальшого ходу війни. Перший із них буде прийнятий у разі, якщо Україна отримає допомогу від США, а друга — якщо ні.