Дружина-мільйонерка та сюрпризи в декларації. Чим запам’ятався нардеп "Юзік" у Раді

Поки Рада зачинена для преси, підглядаємо за депутатами крізь відкриті реєстри

Кулуари Верховної Ради з початком повномасштабного вторгнення перетворилися на закритий простір, адже туди перестали пускати журналістів. Проте цікавість до цього місця не зменшилася.

"Телеграф" запускає серію матеріалів про народних обранців — #ЯкийТиНардеп. Хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання, та яким є стан фінансових справ — все розповімо.

Почнімо з яскравого нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова (відомого під сценічним ім’ям Юзік з часів виступів у "95-му кварталі"). З часу появи у парламенті він встигнув потрапити у "касетний скандал", став співініціатором багатьох законопроєктів та постанов, віддав свій голос за містобудівну реформу. А також вказав у декларації дружину-мільйонерку, яка після початку вторгнення жила в Іспанії та мала там рахунок у євро.

Досьє

Корявченков обрався до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга Народу" за округом №33 (Кривий Ріг). Є заступником голови фракції, членом Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Ефективність роботи в Раді

Станом на березень 2024 року Корявченков є співініціатором 71 законопроєкту та постанови, йдеться на сайті Верховної Ради.

Активність депутата від початку роботи. Джерело: сайт Верховної Ради України

Що стосується голосування, то він віддав свій голос за суперечливу містобудівну реформу (№ 5655), яка так і лишається без підпису президента. Він також проголосував "за" законопроєкт про мобілізацію № 10449. Всього за минулий 2023 рік він взяв участь у 1879 голосуваннях.

Має репутацію депутата-мовчуна, адже виступає у Раді нечасто. Його перший і останній виступ був зареєстрований 14 листопада 2019 року щодо держбюджету. На противагу цьому Корявченков має публічну сторінку у Facebook, де активно висвітлює роботу у Верховній Раді, дописи з’являються ледь не щодня.

Фінанси. Успішна дружина та статусна автівка

Юрій та Тетяна Корявченкови. Facebook

На старті політичної кар’єри, після обрання у 2019 році, Юрій Корявченков, серед іншого, вказав у декларації:

земельну ділянку (1821 метрів квадратних) та дачний будинок (260 метрів квадратних) у Процеві (записані на дружину Тетяну).

Родина виплачувала кредит у 180 тисяч 976 доларів на квартиру у Києві площею 103,4 квадратних метри (ще з 2008 року).

Тоді нардеп носив десятирічний годинник Breitling за 150 тис. грн та їздив на автівці Hyundai Accent 2017 року. Дружина їздила на Toyota Land Cruiser Prado 2013 року.

Доходи Юрія склали понад 627 тис. грн за весь рік (на той час це було близько 24 тис. 264 долари), дружини — 1 млн 645 тис. 684 гривні (63 тисячі 745 доларів). Грошові активи: 100 тис. доларів готівкою у Юрія та 40 тис. євро готівкою у дружини, яка ще мала 100 тисяч гривень на рахунку у "ПриватБанку".

Проців

У наступні роки набутки родини зростали:

У 2020-му дружина Корявченкова купила паркомісце у Києві . Вартість — понад 137 тис. грн.

. Вартість — понад 137 тис. грн. Змінився автопарк. У нардепа з декларації зникла автівка, натомість дружина володіла статусною Toyota Land Cruiser 2020 року випуску за понад два мільйони гривень та Toyota Land Cruiser Prado 2013 року (була і раніше).

гривень та Toyota Land Cruiser Prado 2013 року (була і раніше). У 2021-му дружина купила квартиру у Києві площею 136,4 м кв. Також був виплачений кредит.

У 2020-му році до автопарку родини додався статусний джип за 2 млн грн

Що цікаво, Юрій приносив у сімейний бюджет менше дружини. Приміром, у 2020-му він заробив 797 тис. 223 грн. А ось у дружини справи пішли вгору, вона перевершила чоловіка і заробила 3 млн 241 тис. 200 грн (це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року), у 2021-му жінка заробила вже понад 5 мільйонів.

Нардеп став заробляти менше, а його дружина почала приносити додому в 5 разів більше

У перший рік повномасштабного вторгнення, тобто 2022-й, дружина нардепа та їхні діти набули (!) права на користування (не власності) квартирою в Іспанії.

Квартира в Іспанії (право користування)

У підсумку п’ятирічної роботи в Раді Корявченков залишився зі зменшеним запасом готівки: 80 тис. доларів у 2022 році проти 100 тис. доларів у 2019 році. Зокрема, це 2022 році зникли 30 тисяч "зелених". Дружина збільшила свій дохід у 5 разів, а накопичення у євро — удвічі.

Чим ще запам’ятався

У листопаді 2019 року Корявченков потрапив у "плівковий скандал". Зокрема, українські ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови із голосами, схожими на голоси нардепів Корявченкова, Володимира Захарченка, В’ячеслава Медяника з нібито керівником поліції Кривого Рогу.

У розмові Корявченков нібито "вчив" криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки витрачає держава на одного депутата. Так, вартість утримання одного народного обранця складає 1,6 млн гривень на рік, а деяким навіть відшкодовують оплату за проїзд.