Жена-миллионерша и сюрпризы в декларации. Чем запомнился нардеп "Юзик" в Раде

Пока Совет закрыт для прессы, подсматриваем за депутатами через открытые реестры

Кулуары Верховной Рады с началом полномасштабного вторжения превратились в закрытое пространство, потому что туда перестали пускать журналистов. Однако любопытство к этому месту не уменьшилось.

"Телеграф" запускает серию материалов о народных избранниках — #КакойТыНардеп. Кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседания, и каково состояние финансовых дел — все расскажем.

Начнем с яркого нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова (известного под сценическим именем Юзик со времен выступлений в "95 квартале"). С момента появления в парламенте он успел попасть в "кассетный скандал", стал соинициатором многих законопроектов и постановлений, отдал свой голос за градостроительную реформу. А также указал в декларации жену-миллионершу, которая после начала вторжения жила в Испании и имела там счет в евро.

Досье

Корявченков избрался в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга Народа" по округу №33 (Кривой Рог). Является заместителем председателя фракции, членом комитета по транспорту и инфраструктуре.

Эффективность работы в Совете

По состоянию на март 2024 Корявченков является соинициатором 71 законопроекта и постановления, говорится на сайте Верховной Рады.

Активность депутата с начала работы. Источник: сайт Верховной Рады Украины

Что касается голосования, то он отдал свой голос за противоречивую градостроительную реформу (№5655), которая так и остается без подписи президента. Он также проголосовал "за" законопроект о мобилизации №10449. Всего за прошлый 2023 год принял участие в 1879 голосованиях.

Имеет репутацию депутата-молчуна, ведь выступает в Раде нечасто. Его первое и последнее выступление было зарегистрировано 14 ноября 2019 года по госбюджету. В противоположность этому у Корявченкова есть публичная страница в Facebook, где активно освещает работу в Верховной Раде, сообщения появляются чуть ли не каждый день.

Финансы. Успешная жена и статусный автомобиль

Юрий и Татьяна Корявченковы. Facebook

На старте политической карьеры, после избрания в 2019 году, Юрий Корявченков, среди прочего, указал в декларации:

земельный участок (1821 квадратных метров) и дачный дом (260 квадратных метров) в Процеве (записаны на жену Татьяну).

Семья выплачивала кредит в 180 тысяч 976 долларов на квартиру в Киеве площадью 103,4 квадратных метра (еще с 2008 года).

Тогда нардеп носил десятилетние часы Breitling за 150 тыс. грн и ездил на авто Hyundai Accent 2017 года. Жена ездила на Toyota Land Cruiser Prado в 2013 году.

Доходы Юрия составили более 627 тыс. грн за весь год (тогда это было около 24 тыс. 264 доллара), жены — 1 млн 645 тыс. 684 гривны (63 тысячи 745 долларов). Денежные активы: 100 тыс. долларов наличными у Юрия и 40 тыс. евро наличными у жены, которая еще имела 100 тысяч гривен на счету в "ПриватБанке".

Процев

В последующие годы достояния семьи росли:

В 2020-м жена Корявченкова купила паркоместо в Киеве . Стоимость – более 137 тыс. грн.

. Стоимость – более 137 тыс. грн. Сменился автопарк. У нардепа из декларации пропал автомобиль, жена же владела статусным Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска за более двух миллионов гривен и Toyota Land Cruiser Prado 2013 года (был в декларации и раньше).

гривен и Toyota Land Cruiser Prado 2013 года (был в декларации и раньше). В 2021 году жена купила квартиру в Киеве площадью 136,4 м кв. Также был выплачен кредит.

В 2020 году в автопарк семьи добавился статусный джип за 2 млн грн

Что интересно, Юрий приносил в семейный бюджет меньше жены. К примеру, в 2020 году он заработал 797 тыс. 223 грн. А вот у жены дела пошли вверх, она превзошла мужа и заработала 3 млн 241 тыс. 200 грн (это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года), в 2021 женщина заработала уже более 5 миллионов.

Нардеп стал зарабатывать меньше, а его жена принялась приносить домой в 5 раз больше

В первый год полномасштабного вторжения, то есть 2022-й, жена нардепа и их дети обзавелись (!) правом на пользование (не собственности) квартирой в Испании.

Квартира в Испании (право пользования)

В итоге пятилетней работы в Раде Корявченков остался с уменьшенным запасом наличных: 80 тыс. долларов в 2022 году против 100 тыс. долларов в 2019 году. В частности, в 2022 году исчезли 30 тысяч "зеленых". Жена увеличила свой доход в почти 5 раз, а накопления в евро – вдвое.

Чем еще запомнился

В ноябре 2019 года Корявченков попал в "пленочный скандал". В частности, украинские СМИ обнародовали аудиозапись разговора с голосами, похожими на голоса нардепов Корявченкова, Владимира Захарченко, Вячеслава Медяника с якобы руководителем полиции Кривого Рога.

В разговоре Корявченков якобы "учил" криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько тратит государство на одного депутата. Так, стоимость содержания одного избранника составляет 1,6 млн гривен в год, а некоторым даже возмещают оплату за проезд.