Нардеп-слуга закликав Україну блокувати імпорт задля власного виробника: в його гардеробі брендові сорочки по 4000 євро

Чи готовий нардеп проміняти італійські бренди на житомирський трикотаж?

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що Україна поступово підходить до тотальної мобілізації, яка передбачає зосередження економіки на власному виробництві. На думку парламентарія, це допоможе закрити питання щодо виплат військовослужбовцям.

"Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим. Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати закриття країни, економіки і акцент на виробництві свого продукту", — сказав Дунда в ефірі телеканалу "Київ24".

Пізніше на своїй сторінці у Facebook нардеп додав, що "наша економіка та бізнес мають брати замовлення і працювати, щоб гроші залишались в країні, а виробництво збільшувалось".

Та чи не призведе зосередження на внутрішньому виробництві до обмеження імпорту товарів з-за кордону? При цьому сам Дунда свій гардероб поповнює речами аж ніяк не українських виробників. "Телеграф" з’ясував, скільки коштують луки "слуги народу".

Буквально сьогодні політик засвітився в стінах Ради у сорочці італійського бренду ISAIA, ціна моделі — 51 тисяча 900 гривень.

Сорочка італійського бренду ISAIA

Не так давно Дунда показався в парламенті у жилеті бренду Kiton — зараз подібна модель коштує 1647 євро або 68 350 грн за чинним курсом Нацбанку.

Жилет бренду Kiton

Серед улюблених брендів нардепа — й італійський Brunello Cucinelli. Ціна куртки, як у Дунди на фото внизу — 3920 євро, або понад 162 тисячі в гривневому еквіваленті. Вартість сірої сорочки — 4615 євро, або більш як 191 тисяча гривень.

Куртка бренду Brunello Cucinelli

Сорочка бренду Brunello Cucinelli

Згідно з декларацією за 2022 рік, при виборі аксесуарів Дунда також віддає перевагу іноземним брендам. Народний обранець задекларував браслет від ювелірного бренду родом з Італії Baraka. Ціни чоловічих браслетів на офіційному сайті сягають 290 тисяч гривень.

Також нардеп має колекцію наручних годинників від таких швейцарських марок як Longines, Rolex, Milleret, Zenith, Breguet і інших.

Цивільна дружина Дунди — Олена Кроль — також обирає аксесуари європейських брендів. Жінка задекларувала наручні годинники від Rolex, Franck Muller та Chopard. А також золотий комплект від елітного італійського бренду Damiani.

Згідно із законодавством, декларувати ювелірні вироби та інше подібне майно потрібно якщо їх вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів. У 2024 році це понад 236 тисяч гривень, тож можна "прикинути" вартість вказаного Дундою.

Хто такий Олег Дунда

Нардеп від "Слуги народу" народився 1980 року у Дніпрі. Закінчив Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і спеціалістів металургійного комплексу за спеціальністю "Фінанси".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, на момент обрання народним депутатом Дунда працював директором будівельного ТОВ "А.В.С.". Основним власником фірми значилося ТОВ "КУА Фінансовий капітал", що пов’язували з Ігорем Коломойським та його партнерами.

2001-2007 років працював у банках, зокрема, ПриватБанку, де дійшов до посади керівника департаменту. Був помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради VIII скликання від "Народного фронту" Дениса Дзензерського, поміченого за прогульництвом і "гречкосійством".

2019 року Дунда обраний депутатом Верховної Ради IX скликання по округу №91 (Київська область) від "Слуги народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що екснардеп-утікач Олександр Онищенко показав доньку від 26-річної російської моделі.