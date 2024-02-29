Скільки витрачає держава на одного депутата? Сума перевищила 1 млн грн (інфографіка)

Фонд для оплати праці помічників-консультантів складає понад 1 млн грн

У Верховній Раді опублікували кошторис на 2024 рік, з якого випливає, що вартість утримання одного народного депутата складає 1,6 млн гривень на рік. Так, народним обранцям навіть відшкодовують оплату за проїзд.

Про це свідчить постанова Верховної Ради про бюджет на 2024 рік. Держава виділяє на оренду житла одному нардепу 37 тисяч 900 гривень у рік, а на оплату проїзду — 7 500 гривень щомісяця, тобто більше за мінімальну заробітну платню пересічного українця.

Скільки коштує бюджету України один нардеп / Інфографіка від "Телеграф"

Крім того, щомісяця члени парламенту отримують 19 тисяч 452 гривні на нарахування на оплату праці помічників-консультантів (на рік виходить 233 тисячі 423,5 гривні), тоді як понад мільйон гривень на рік кожен народний обранець отримує на Фонд для оплати праці помічників-консультантів. Це 88 тисяч 418 гривень на місяць. Разом з тим, на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи виділяється 8 000 гривень на рік.

На оренду житла бюджет виділяє одному народному депутатові 37 тисяч 900 гривень на рік, а на оплату утримання приміщень у виборчих округах — всього 167 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про "золотий" лук депутаток Верховної Ради. Вартість деяких речей народних обраниць перевалює за 1000 євро.