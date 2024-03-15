"До побачення, захищайте себе самі"? Що стоїть за словами Трампа про вихід США з НАТО

У ЄС зрозуміли, що конкретно мав на увазі експрезидент США

Заяви експрезидента США Дональда Трампа про можливий вихід з НАТО є скоріше намаганням Штатів розділити відповідальність, зокрема фінансову. Проте певні зміни у відносинах все ж таки будуть.

Таку думку це в інтерв’ю OBOZ.UA висловив український дипломат Вадим Пристайко. За його словами, зараз навряд чи можна говорити про те, що США вийдуть із Європи.

"Останнім часом, особливо в Україні, збільшилося бажання говорити про європейські збройні сили, але вони навіть не в зародку. Це все дуже креативно, але коли військовий бюджет Штатів більший, аніж 10 наступних військових бюджетів країн світу разом, включно із Китаєм та Росією, то говорити про те, що США вийдуть із Європи, а вона самостійно буде продовжувати вирішувати безпекові питання, навряд зараз можна", — зазначив дипломат.

На думку Пристайко, всі ці розмови – скоріше намагання США розділити відповідальність, зокрема фінансову, ніж реальна спроба залишити Європу. Він вважає, що глобальних змін, коли США "якось встануть, вийдуть і скажуть "до побачення", далі захищайте себе самі", не буде.

"Більше того, я спостерігав у Брюсселі таку картину: після того як емоційна реакція лідерів ЄС на агресивну поведінку Трампа вичерпалась, вони все ж зрозуміли, що конкретно було сказано. Тобто, в принципі, якщо відкинути емоційне забарвлення з виступів експрезидента США, то його заяви правильні. Наприклад, коли він говорить про те, що, слухайте, ми ж домовилися з вами на Варшавському саміті НАТО, що ви будете вкладати в оборону не менше 2% ВВП, а Німеччина при цьому сплачувала на той момент лише 1,23 чи 1,27 % та ще й купувала дешевий російський газ", — зазначив дипломат.

Пристайко вважає, що Трамп примусив половину натовського пулу досягти певного рівня внесків. Він нагадав що на момент приходу Трампа до влади, лише 2-3 союзники взагалі досягли того, що вони самі пообіцяли у Варшаві.

"З іншого боку, наприклад, поляки сказали: ми хочемо додатково 2 мільярди доларів вкласти в будівництво нової військової бази. Ось це Трамп та США сприйняли ультрапозитивно та всіляко сприяли їм. Поляки озброїлися та зараз мають одну з найпотужніших армій Європи", — підсумував Пристайко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що європейські ЗМІ припускають вихід США з НАТО. Європа дуже сильно занепокоєна не тільки щодо продовження американської підтримки, але й щодо прихильности США до НАТО у майбутньому.