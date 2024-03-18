Жінка скупила пів області, ОПЗЖ "позеленіла". Що змінилося у Бойка за 5 років у Раді

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Цього разу дивимося на ефективність у Раді та фінансовий стан екс-лідера забороненої проросійської партії ОПЗЖ, а зараз голови депутатської групи ПЗЖМ. Отже:

Досьє

Юрій Бойко — старожил української політики, під куполом Ради сидить вже друге скликання підряд. До цього був міністром палива та енергетики в урядах Януковича та Азарова.

Востаннє, тобто 2019 року, Бойко обрався від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 1 у списку. Зберіг звання "Героя України" після спроб його скасувати.

Після нападу Росії ОПЗЖ заборонили, а її депутати розділилися на чотири групи:

втікачі,

позафракційні,

ПЗЖМ ("Платформа за життя та мир")

"Відновлення України" (Ігор Абрамович, Вадим Столар).

Бойко очолює ПЗЖМ, входить до Комітету з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Ефективність

Після загравання з Кремлем та втечі кількох колег з партії до РФ опинився у незручній ситуації. Має репутацію "заручника" обставин, бо разом з колегами різко почав підтримувати закони монобільшості:

дав голоси "за" позбавлення мандатів Віктора Медведчука , Тараса Козака, Рената Кузьміна, Андрія Деркача, Андрія Аксьонова.

, Тараса Козака, Рената Кузьміна, Андрія Деркача, Андрія Аксьонова. "за" ратифікацію Стамбульської конвенції.

заборону російської музики.

перенесення Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Бойко голосує в унісон із монобільшістю. Джерело: дані ”Чесно”

Статистика роботи Юрія Бойка в парламенті з 2019 по 2024 роки включно:

Лояльність ПЗЖМ до "слуг" спрацьовує не завжди. Іноді фракція береться за старе та ігнорує рішення, де фігурують інтереси Росії.

Голосував проти заборони УПЦ МП, а потім долучився до "спаму поправками" (подав кілька десятків правок).

Чи збагатів/збіднів

На початку теперішнього скликання парламенту, у 2019-му році, Юрій Бойко задекларував виняткову кількість нерухомості, серед якої була квартира в Росії дружини.

За останнє десятиліття подружжя перетворювалося на київських лендлордів, скуповуючи землі на Київщині. Ось таким був перелік їхньої нерухомості у 2019-му:

будинок у селі Діброва під Лиманом;

ділянка у Гнідині під Києвом (2009 р.) та ще кілька ділянок дружини та спільна дача (куплена у 2019 р.) там же, що зробило їх фігурантами антикорупційних розслідувань;

квартира та паркомісце у Росії дружини (2006 рік, 220 м кв.);

квартира у Києві дружини (2001 рік, 257 м кв.);

будинок в с. Івановичі під Києвом дружини (444 м кв.);

гараж у Києві дружини;

ділянка дружини у Вишеньках під Києвом (2012 рік, 1200 м кв.);

квартира в Рубіжному

Квартира у Росії, за даними журналістів "Схем", розташована у центрі Москви, в пішій доступності від Кремля. Мовляв, нерухомість має 220 квадратних метрів та знаходиться у Зачатівському провулку.

Дружина Бойка досі має квартиру у Москві та рахунок у російському банку

За час перебування в парламенті родина Бойка купила кілька ділянок у Копилові під Києвом: у 2020 році дружина Бойка придбала кілька ділянок, зокрема одну з них площею 11 тис. м. кв., у кінці 2022 року купила господарську будівлю у Вишеньках під Києвом та почала там будівництво житлового будинку.

Підбиваючи підсумки всього цього "добра", Бойки мають 55,2 га землі: більшість цього, себто 7 земельних ділянок на Київщині належить Вірі Бойко (17 у Копилові, 5 у Гнідині, 2 у Вишеньках, 1 в Івановичах).

Остання декларація нардепа показує його фінансовий стан у перший рік війни. У Росії Віра Бойко станом на 2022 рік мала квартиру, зберігає золото вартістю 4,2 мільйона рублів (47 тис. доларів) та ще 3,3 мільйона (36,5 тис. доларів) на рахунку. За цей рік сам Бойко заробив 1 мільйон гривень, дружина — в десятки разів більше — 31 мільйон 247 тисяч гривень (при чому 14,5 мільйонів записані як подарунок від сина Анатолія).

За час роботи в Раді фінансова подушка Бойка у доларах відчутно схудла (більше, ніж удвічі), а ось відкладення у гривнях зросли. Запас відкладень у гривнях у дружини Бойка зріс у 10 разів, додалося 40 тисяч євро, проте випарувалися 400 тис. доларів.

У 2022 Віра тримала про запас 89 мільйонів 636 тисяч гривень, 463 тисячі доларів, близько 120 тис. євро, та вже згадані вище 7,6 мільйона російських рублів.

Зашквари

Політикові час від часу дорікають наявністю у дружини грошей та квартири у Росії. Це Бойко виправдовує відсутністю законних способів позбутися майна/продати квартиру з 2014 року. Чоловік відмовляється розповідати, чи сплачує він податок на нерухомість в бюджет країни-агресора.

У жовтні 2023 року заступився за звільненого таксиста Bolt через відмову говорити українською, назвавши це дискримінацією. Той, до слова, вишвирнув на узбіччя речі клієнток після прохання говорити українською відповідно до чинного законодавства.

На третій день повномасштабного вторгнення виступав в ефірі у пропагандиста Соловйова. Розповів, що "народ хоче завершення війни та готовий до переговорів" та не заперечував росіянину на запевнення, що жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, у попередній статті з циклу #ЯкийТиНардеп "Телеграф" писав, чим запам’ятався депутат Євгеній Брагар за п’ять років у Верховній Раді.