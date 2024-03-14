"Слугам" допоможуть вихідці з ОПЗЖ: "Телеграф" дізнався цікаву деталь про новий закон щодо мобілізації

Деякі партії "грають у популізм"

Прийняття Верховною Радою закону про мобілізацію може бути прискорене закритими зустрічами парламентарів з військовим керівництвом України. А необхідна підтримка під час голосування буде забезпечена депутатськими групами "За майбутнє", "Довіра" та колишніми депутатами від забороненої партії "ОПЗЖ", які зараз в інших фракціях.

"Слуга народу" розраховує саме на їхню підтримку. Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив один з лідерів профільного комітету національної безпеки.

Голоси за прийняття законопроєкту від фракцій "Батьківщина", "Голос" та "Євросолідарність", які, за його словами, "грають у популізм", малоймовірні.

Щодо закритих зустрічей, то вже у пʼятницю, 15 березня, планується розмова лідерів фракції "Слуга Народу" з міністром оборони Рустемом Умєровим, а також новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Головком вперше завітає до парламенту, повідомили співрозмовники видання.

"Нехай вони нам розкажуть реальну ситуацію на фронті. Нехай розкажуть це депутатам, які потім будуть дивитися людям у вічі", — сказав "Телеграфу" один із лідерів комітету.

Більше про те, коли приймуть закон про мобілізації, які зміни розглядаються та як "Слуга народу" планує отримати більшість голосів, читайте у матеріалі "Телеграфу" Популізм проти мобілізації: коли Рада проголосує законопроєкт і кому нададуть відстрочку

Раніше "Телеграф" писав, що зміни до закону про мобілізацію, що зараз знаходяться на розгляді у Верховній Раді, дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в Україні, дозволять вдосконалити процес військового обліку і вплинуть на процес підготовки військовослужбовців.