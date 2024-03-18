Жена скупила пол области, ОПЗЖ "позеленела". Что изменилось у Бойко за 5 лет в Раде

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"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, просидевших в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансовых дел.

В этот раз смотрим на эффективность в Раде и финансовое состояние экс-лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, а сейчас главы депутатской группы ПЗЖМ. Итак:

Досье

Юрий Бойко — старожил украинской политики, под куполом Рады сидит уже второй созыв подряд. До этого он был министром топлива и энергетики в правительствах Януковича и Азарова.

В последний раз, то есть в 2019 году, Бойко выбрался от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 1 в списке. Сохранил звание "Героя Украины" после попыток его упразднить.

После нападения России ОПЗЖ запретили, а ее депутаты разделились на четыре группы:

беглецы,

внефракционные,

ПЗЖМ (" Платформа за жизнь и мир ")

"Восстановление Украины" (Игорь Абрамович, Вадим Столар).

Бойко возглавляет ПЗЖМ, входит в Комитет по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Эффективность

После заигрывания с Кремлем и бегства нескольких коллег из партии в РФ оказался в неудобной ситуации. Имеет репутацию "заложника" обстоятельств, потому что вместе с коллегами резко начал поддерживать законы монобольшинства:

дал голоса "за" лишение мандатов Виктора Медведчука , Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача, Андрея Аксенова.

, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача, Андрея Аксенова. "за" ратификацию Стамбульской конвенции.

запрет русской музыки.

перенос Дня побед и с 9 на 8 мая.

Бойко голосует в унисон с монобольшинством. Источник: данные ”Честно”

Статистика работы Юрия Бойко в парламенте с 2019 по 2024 годы включительно:

Лояльность ПЗЖМ к "слугам" срабатывает не всегда. Иногда фракция принимается за старое и игнорирует решение, где фигурируют интересы России.

Голосовал против запрета УПЦ МП, а затем присоединился к "спаму поправками" (подал несколько десятков поправок).

Или обогатился/обеднел

В начале нынешнего созыва парламента, в 2019 году, Юрий Бойко задекларировал исключительное число недвижимости, среди которой была квартира в России жены.

За последнее десятилетие супруги превращались в киевских лендлордов, скупая земли в Киевской области. Вот таким был список их недвижимости в 2019-м:

дом в селе Диброва под Лиманом;

участок в Гнедине под Киевом (2009 г.) и еще несколько участков жены и общая дача (купленная в 2019 г.) там же, что сделало их фигурантами антикоррупционных расследований;

квартира и паркоместо в России жены (2006 год, 220 м кв.);

квартира в Киеве жены (2001 год, 257 м кв.);

дом в с. Ивановичи под Киевом супруги (444 м кв.);

гараж в Киеве жены;

участок жены в Вишенках под Киевом (2012 год, 1200 м кв.);

квартира в Рубежном

Квартира в России, по данным журналистов " Схем ", расположена в центре Москвы, в пешей доступности от Кремля. Мол, недвижимость имеет 220 квадратных метров и находится в Зачатовском переулке.

Жена Бойко до сих пор имеет квартиру в Москве и счет в российском банке

За время пребывания в парламенте семья Бойко купила несколько участков в Копылове под Киевом: в 2020 году жена Бойко приобрела несколько участков, в том числе один из них площадью 11 тыс. кв. м, в конце 2022 года купила хозяйственное здание в Вишенках под Киевом и начала там строительство жилого дома.

Подводя итоги всего этого "добра", у Бойко есть 55,2 га земли: большинство этого, то есть 7 земельных участков на Киевщине принадлежит Вере Бойко (17 в Копылове, 5 в Гнидине, 2 в Вишенках, 1 в Ивановичах).

Последняя декларация нардепа показывает его финансовое положение в первый год войны. В России Вера Бойко по состоянию на 2022 год имела квартиру, хранящую золото стоимостью 4,2 миллиона рублей (47 тыс. долларов) и еще 3,3 миллиона (36,5 тыс. долларов) на счету. За этот год сам Бойко заработал 1 миллион гривен, жена – в десятки раз больше – 31 миллион 247 тысяч гривен (при чем 14,5 миллиона записаны в подарок от сына Анатолия).

За время работы в Раде финансовая подушка Бойко в долларах ощутимо похудела (больше чем вдвое), а вот отложения в гривнах выросли. Запас отложений в гривнах у жены Бойко вырос в 10 раз, прибавилось 40 тысяч евро, однако испарились 400 тыс. долларов.

В 2022 году Вера держала впрок 89 миллионов 636 тысяч гривен, 463 тысячи долларов, около 120 тыс. евро, и уже упомянутые выше 7,6 миллиона российских рублей.

Зашквары

Политика иногда упрекает наличие у жены денег и квартиры в России. Это Бойко оправдывает отсутствием законных способов избавиться от имущества/продать квартиру с 2014 года. Мужчина отказывается рассказывать, платит ли он налог на недвижимость в бюджет страны-агрессора.

В октябре 2023 года вступился за уволенного таксиста Bolt из-за отказа говорить по-украински, назвав это дискриминацией. Тот, к слову, выбросил на обочину вещи клиенток после просьбы говорить по-украински в соответствии с действующим законодательством.

На третий день полномасштабного вторжения выступал в эфире пропагандист Соловьев. Рассказал, что "народ хочет завершения войны и готов к переговорам" и не возражал россиянину на заверение, что жертв среди мирного населения нет.

Напомним, в предыдущей статье из цикла #КакойТыНардеп "Телеграф" писал, чем запомнился депутат Евгений Брагар за пять лет в Верховной Раде.