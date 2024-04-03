"Китай не повинен допомагати!": Байден переговорив із Сі Цзіньпіном про Україну

Лідери двох держав торкнулися теми російсько-української війни під час переговорів

Президент США Джо Байден просив китайського лідера Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль у контексті російської агресії проти України. Тему російсько-української війни було порушено лідерами двох країн під час телефонних переговорів 2 квітня.

Ця розмова Байдена та Сі Цзіньпіна була першою після зустрічі двох президентів у Каліфорнії у листопаді минулого року. Подробиці повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За даними видання, під час бесіди Байден торкнувся тем боротьби з виробництвом наркотиків, конфлікту на Близькому Сході, ядерної програми Північної Кореї та підтримки Китаєм Росії.

Американський президент наголосив, що Китай не повинен допомагати Росії у відновленні військово-промислової бази. Це пов'язано з тим, що Піднебесна взяла на себе частину торгівлі, припинену європейськими країнами. Такий хід КНР дозволив Москві відновити можливості виробництва зброї.

У МЗС Китаю, коментуючи перемовини двох лідерів, назвали телефонну розмову "відвертою та конструктивною". Держави "погодилися продовжувати діалог".

Раніше речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Штати стурбовані посиленням співпраці РФ і Китаю.

Нагадаємо, що 4 березня 2024 року керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України. Наприкінці березня речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай готовий посприяти мирним переговорам між Україною та Росією, але це можливо лише "своїм способом". Адже позиція КНР чітка та послідовна.

Раніше "Телеграф" писав, що в Китаї з незрозумілих причин вирішили, що всі сторони так званого "українського конфлікту" вже згодні на переговори. Піднебесна планує зіграти на цих "мирних переговорах" між Україною та Росією "власну унікальну роль".