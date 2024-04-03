"Китай не должен помогать!": Байден переговорил с Си Цзиньпином об Украине

Лидеры двух государств затронули тему российско-украинской войны во время переговоров

Президент США Джо Байден просил китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Кремль в контексте российской агрессии против Украины. Тема российско-украинской войны была затронута лидерами двух стран во время телефонных переговоров 2 апреля.

Этот разговор Байдена и Си Цзиньпина был первым после встречи двух президентов в Калифорнии в ноябре прошлого года. Подробности сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным издания, в ходе беседы Байден затронул темы борьбы с производством наркотиков, конфликта на Ближнем Востоке, ядерной программы Северной Кореи и поддержки Китаем России.

Американский президент подчеркнул, что Китай не должен помогать России в восстановлении военно-промышленной базы. Это связано с тем, что Поднебесная взяла на себя часть торговли, прекращенную европейскими странами. Такой ход КНР позволил Москве восстановить возможности по производству оружия.

В МИД Китая, комментируя переговоры двух лидеров, назвали телефонный разговор "откровенным и конструктивным". Страны "согласились продолжать диалог".

Ранее спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Штаты обеспокоены усилением сотрудничества РФ и Китая.

Напомним, что 4 марта 2024 года руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины. В конце марта спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов посодействовать мирным переговорам между Украиной и Россией, но это возможно только "своим способом". Ведь позиция КНР четкая и последовательная.

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае по непонятной причине решили, что все стороны так называемого "украинского конфликта" уже согласны на переговоры. Поднебесная планирует сыграть на этих "мирных переговорах" между Украиной и Россией "собственную уникальную роль".