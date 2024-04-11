Європарламент збунтувався: вимагає терміново допомогти Україні (відео)

Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів

На тлі новин про те, що у України закінчилися ракети ППО в Європі влаштували справжній бунт. Там відмовилися приймати рішення про фінансування Європейської Ради, поки нашій країні не передадуть системи Patriot для захисту міст.

З такою заявою зокрема виступив прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт. Під час виступу в Європейському парламенті він запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, допоки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot. Верхофстадт додав, що країни ЄС мають близько сотні систем Patriot, а Україна потребує семи таких установок. Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів і лише 62 були "проти".

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, допоки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", — написав Верхофстадт у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 квітня під час чергової масованої атаки Росії під Києвом було повністю знищено Трипільську ТЕС.