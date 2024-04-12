"Не время для политических игр": экс-глава разведки Трампа заявил о необходимости оказать помощь Украине

Каждый день задержки помощи Украине наносит удар по авторитету США в мире

США должны предоставить Украине помощь, и сделать это как можно скорее. Сейчас не время для любых политических игр, поскольку цена для Соединенных Штатов может оказаться сверхвысокой, а предоставить Украине помощь – самый дешевый вариант ослабить россиян.

Об этом написал бывший директор национальной разведки в администрации Дональда Трампа Дэн Коутс в статье для издания The New York Times. Коутс подчеркнул, что любой конгрессмен, выступающий против предоставления Украине военной помощи, делает ошибочный выбор и фактически работает против американских интересов.

"Выбор, стоящий перед Америкой, всегда основывается на одном и том же фундаменте: что лучше всего служит нашей нации. Выбор не состоит в том, что Америка на первом месте или что-то другое на первом месте. Америка всегда на первом месте. Настоящий вопрос в этом сложном и неопределенном мире состоит в том, какой курс действий, скорее всего, будет служить нашим основным национальным интересам — безопасности и экономическому процветанию", — отметил он.

Коутс отметил, что американские интересы неразрывно связаны с тем, насколько крепки созданные США альянсы, а также международная система работы и сотрудничества демократических стран. В свою очередь, прочность этих сетей зависит от того, насколько авторитетен становой хребет – Соединенные Штаты, как США выполняют роль надежного друга и союзника. Задержки с оказанием военной помощи Украине наносят мощный удар по авторитету США и обесценивают Америку в качестве союзника.

Кроме того, отметил Коутс, предоставление помощи Украине – самый дешевый вариант максимально ослабить Россию. Не нужно тратить кровь американских солдат, да и денежные вложения, честно говоря, довольно небольшие.

"В долларовом эквиваленте помощь Украине в этой обороне — это, безусловно, самый дешевый способ ослабить российскую армию и помешать российской агрессии, тем самым защитив себя и наших союзников", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Конгресс США еще с прошлой осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат США наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд нашей стране. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Майк Джонсон. Он потребовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Разочарование администрацией президента США Джозефа Байдена активно растет как среди республиканцев в Конгрессе США, так и среди союзников в Европе – из-за задержки финансирования Украины в ее войне против российских террористов. На Западе растут сильные опасения, что на фоне полной беспомощности Белого дома и бездействия Конгресса российские террористы могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели.