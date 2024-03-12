У Конгресі США придумали, як проголосувати за допомогу Україні в обхід спікера Джонсона: йде збір підписів

Більшу частину необхідних голосів уже зібрано

Оскільки питання про голосування за пакет допомоги Україні в Конгресі зупинилося, законодавці почали шукати інші способи проштовхнути його на голосування. Так, демократи Палати представників США почали збирати підписи за те, щоб винести документ на розгляд в обхід спікера Майка Джонсона.

Як повідомляє Reuters, ініціатива виходить від лідера демократів у комітеті за правилами Палати представників Джима Макговерна. Він повідомив, що збір підписів розпочато вранці вівторка.

Так звана "discharge petition" є інструментом, що рідко використовується, який дозволяє винести законопроєкт на голосування незалежно від бажання спікера якщо буде зібрано 218 підписів конгресменів.

Оскільки Сенат уже проголосував за документ більшістю голосів, то тепер єдиною перешкодою на його шляху є Палата представників, у якій головує трампіст Майк Джонсон, який завзято не виносить його на голосування, навіть попри те, що до цього закликають і члени його власної партії.

Станом на 23:30 за Київським часом вже зібрано вже 142 голоси. В основному підписали представники демократичної партії, проте є підстави припускати, що багато республіканців теж віддадуть свій голос.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня ідею про збір підписів за подібну петицію озвучував конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, який зазначив, що до цього проводив переговори з офісом Джонсона.

Як відомо, пакет допомоги Україні блокується трампістами у Конгресі з осені минулого року. Тепер спікер Палати представників каже, що проголосувати за нього вони можуть у найкращому разі в середині березня, у гіршому випадку – лише у квітні.