Як не стати ухилянтом: інструкція для військовозобов'язаних за новим законом про мобілізацію

Українським чоловікам детально розповіли про нові правила проходження військової служби та озвучили звільнені від мобілізації категорії

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію №10449. Нові правила почнуть діяти вже за місяць після підпису документа президентом.

Спираючись на положення закону, "Телеграф" створив покрокову інструкцію для усіх військовозобов’язаних громадян України, які не хочуть потрапити у категорію ухилянтів від служби.

Військова підготовка і облік

Згідно закону, строкову службу в Україні замінить базова військова служба терміном 3 місяці. Так як тепер мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 років, решті молоді слід обрати час і місце проходження цієї підготовки.

Крім того, з 2025-го року в навчальних закладах усіх форм власності впроваджується загальновійськова підготовка.

Протягом 60 днів всім чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно оновити власні дані в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Для цього громадянин повинен явитися в ТЦК або ЦНАП і надати свої дані для взяття на облік.

Альтернативою цій процедурі може бути створення електронного кабінету військовозобов’язаного для внесення туди особистої і службової (для резервістів) інформації в дистанційному режимі. Втім, наразі сервіс перебуває на етапі розробки, тому скористатися ним поки що неможливо.

Важливо: громадянам, що отримали II-III групу інвалідності з 22 лютого 2024 року (крім військовослужбовців) також необхідно оновити власні дані в Реєстрі і повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності до служби.

Аналогічна вимога стосується й тих, хто раніше проходив ВЛК і був визнаний обмежено придатним. Новий закон скасовує цю категорію, тому такі громадяни при повторному медичному огляді будуть визнані придатними або непридатними до служби.

Громадяни, які не не оновлять свої дані, можуть бути обмежені в отриманні консульських послуг за кордоном (крім отримання посвідчення особи для повернення в Україну) і керуванні транспортними засобами.

Виклик до ТЦК

Усі військовозобов’язані громадяни віком 18-60 років тепер повинні завжди мати при собі військово-облікові документи. Перевіряти їх матимуть право працівники ТЦК, прикордонної служби і поліції. Процес перевірки документів може фіксуватися на фото або відео.

Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх в лави ЗСУ без повістки, отримають відстрочку у два місяці до мобілізації для вирішення особистих справ та підготовку.

Правила вручення повісток новим законом не змінюються, втім, нововведення торкнуться тих, хто відмовиться виконувати вимогу ТЦК.

Так, якщо військовозобов’язаний не з’явиться у військоматі у термін, вказаний на повістці, ТЦК може звернутися у Нацполіцію з вимогою про адміністративне затримання та доставлення його в ТЦК.

Своєю чергою поліція (у разі неможливості виконання цієї вимоги) надсилає відповідне сповіщення у ТЦК і за 5 днів після цього громадянину надішлють формальну вимогу про виконання його обов’язків як військовозобов'язаного чи резервіста.

Днем вручення такої вимоги вважається:

її вручення під розписку поштою;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або про неможливість її вручити за адресою з інших причин (зокрема якщо особа не повідомила в ТЦК свою актуальну адресу).

Якщо протягом 10 календарних днів після вручення вимоги громадянин не виконав своїх обов’язків, то ТЦК може звернутися до суду. Тоді військовозобов'язаному можуть обмежити право на керування транспортним засобом під час мобілізації — на строк до виконання або відкликання вимоги про виконання військового обов’язку.

Бронювання і право на відстрочку

За новим законом, бронюванню від мобілізації підлягають чиновники категорії "А", голови обласних та районних рад, сільські селищні та міські голови. Чиновники категорії "Б" та органів місцевого самоврядування — не більше 50% від кількості військовозобов'язаних.

Також на бронь можуть претендувати співробітники органів державної влади, інших держорганів, підприємств та організацій, що є критично важливими для Збройних сил України, економіки та життєдіяльності населення.

Також тепер право на бронь мають кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, установ та організацій, навіть якщо вони там не працюють. До переліку критично важливих також віднесли працівників сфери культури і медіа.

Право на відстрочку від мобілізації мають наступні категорії громадян:

Мотивація і терміни служби

Норма про демобілізацію після 36 місяців служби була виключена з нового закону на прохання вищого військового керівництва країни і буде прописана в окремому документі, над яким працюють в Кабміні.

Між тим, закон №10449 регулює термін служби для контрактників і правила звільнення з армії для різних категорій військовослужбовців.

Крім того, новий закон про мобілізацію містить й ряд мотиваційних положень для заохочення громадян ставати до лав ЗСУ. Варто зазначити, що деякі з тих, що були попередньо схвалені, в остаточну редакцію не увійшли, а саме:

щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 000 грн,

фіксовану плату за знищену техніку.

Решта почне діяти вже найближчим часом:

Також "Телеграф" розповідав, до чого готуватися власникам авто та водіям в Україні після прийняття нового законопроєкту про мобілізацію. Новий документ передбачає певні обмеження для цих категорій громадян.