Не тільки Patriot: Зеленський розповів, як ще Німеччина допоможе Україні з ППО

Київ та Берлін ведуть переговори про передачу ще однієї сучасної системи ППО

Німеччина допоможе Україні із забезпеченням безпеки повітряного простору. Берлін вже заявив про передачу додаткових Patriot і веде переговори про передачу IRIS-T.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 13 квітня. За його словами, субота відзначилася добрим результатом для української дипломатії.

"Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовилися. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це також сильна ППО – і над ракетами для систем захисту неба, що є у нас", — зазначив він.

Глава держави наголосив, що допомога Берліна дозволить врятувати тисячі життів та захистити Україну від російського терору.

Крім того, він зазначив, що переговори ведуться і з іншими країнами, і з кожною з них обговорювалися теми ППО та фронту. За його словами, подібні переговори триватимуть і наступні тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки систем Patriot потрібно Україні. Володимир Зеленський назвав кількість і наголосив, що ВСУ вкрай потребують допомоги союзників. Але в ЄС схоже на це виникають проблеми, тому країни блоку не можуть допомогти Україні з посиленням ППО.