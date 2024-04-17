"Треба обирати Україну": Столтенберг скликає засідання Ради за участі Зеленського, а Німеччина виступила з новою ініціативою

Країни НАТО мають достатню кількість систем ППО, вважає Столтенберг

Федеральний уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткової зенітної техніки. Надвечір, 17 квітня, глави держав і урядів ЄС мають обговорити подальшу військову допомогу Києву.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau. Крім того, повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на цю п'ятницю, після того, як про це попрохав Володимир Зеленський.

"Йтиметься про вирішення термінової потреби України у більшій кількості систем протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. У зустрічі планується участь президента України Володимира Зеленського та міністрів оборони держав-учасниць. Наразі невідомо, в якому форматі пройде зустріч: чи буде це через відеоконференцію, чи у вигляді фізичної зустрічі", — пише видання, посилаючись на слова Столтенберга.

Щобільше, у своїй промові під час під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів генсек НАТО заявив про те, що обираючи між допомогою Україні та власним озброєнням, членам альянсу "треба обирати Україну". Крім того, за словами Столтенберга, країни НАТО мають достатню кількість систем ППО, які можна було б передати Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Держдепартаменті США пояснили, чому Україну не будуть захищати так, як Ізраїль. Заявили, що не хочуть втягуватися у збройне протистояння з Росією.