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Patriot для України: у Нідерландах подали ідею, де можна взяти системи

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Patriot для України можна якщо не віддати, так купити Новина оновлена 18 квітня 2024, 00:21
Patriot для України можна якщо не віддати, так купити. Фото фото з відкритих джерел

У світі є багато країн, які мають на озброєнні системи Patriot, але не хочуть їх віддавати

Європейський Союз міг би вирішити проблему з наданням Україні сучасних систем протиповітряної оборони, які здатні збивати російські ракети усіх типів. Наприклад, ЄС або НАТО могли б викупити системи Patriot в країн, які з низки причин не хочуть передавати їх Україні напряму.

Про це сказав прем’єр-міністр Нідерландів, головний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте, пише видання The Guardian. За його словами, НАТО має і гроші і можливості для цього.

"Ми знаємо, що багато країн сидять з великою кількістю систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму. Ми можемо їх у них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня стало відомо, що Німеччина пообіцяла Україні передати ще одну систему ППО Patriot. При цьому в повідомленні Бундесверу йдеться про те, що ця передача буде проведена "негайно", що підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що, крім Patriot з Берліном, також ведуться переговори про передачу ще однієї системи ЗРК IRIS-T.

Проблема з Patriot полягає в тому, що в інших країнах, які могли б їх передати, їх не так багато. У Європі систем найбільше у Німеччині. На першому місці за кількістю стоїть США. Однак вони мають лише 60 батарей, що мало для великої країни.

Теги:
#Нідерланди #ППО #Війна #Patriot #Допомога Україні #Військова допомога Україні