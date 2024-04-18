Patriot для України: у Нідерландах подали ідею, де можна взяти системи

У світі є багато країн, які мають на озброєнні системи Patriot, але не хочуть їх віддавати

Європейський Союз міг би вирішити проблему з наданням Україні сучасних систем протиповітряної оборони, які здатні збивати російські ракети усіх типів. Наприклад, ЄС або НАТО могли б викупити системи Patriot в країн, які з низки причин не хочуть передавати їх Україні напряму.

Про це сказав прем’єр-міністр Нідерландів, головний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте, пише видання The Guardian. За його словами, НАТО має і гроші і можливості для цього.

"Ми знаємо, що багато країн сидять з великою кількістю систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму. Ми можемо їх у них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня стало відомо, що Німеччина пообіцяла Україні передати ще одну систему ППО Patriot. При цьому в повідомленні Бундесверу йдеться про те, що ця передача буде проведена "негайно", що підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що, крім Patriot з Берліном, також ведуться переговори про передачу ще однієї системи ЗРК IRIS-T.

Проблема з Patriot полягає в тому, що в інших країнах, які могли б їх передати, їх не так багато. У Європі систем найбільше у Німеччині. На першому місці за кількістю стоїть США. Однак вони мають лише 60 батарей, що мало для великої країни.