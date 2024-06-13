Остаточних рішень ще немає: в Раді розповіли про роботу над проєктом економічного бронювання

Якщо вилучити з економіки багато людей, податкові надходження, за які зараз існує Україна та її армія, впадуть

Верховна Рада станом на сьогодні розглядає багато пропозицій щодо підходів до ідеї економічного бронювання від мобілізації. Проте жодних остаточних рішень, або фінальної пропозиції, за яку можна буде проголосувати, зараз немає.

Про це сказав народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі Національного телемарафону. На його думку, економічне бронювання повинне розглядатися з точку зору балансу.

"У нас є бюджет, який наповнюється податками тих, хто сплачує ці податки або із заробітної платні, або з прибутку на підприємство. Для того, щоб ці податки отримувати, потрібні люди, які працюють на цих підприємствах і які сплачують ці податки. Саме з цих податків фінансується армія. Ніяких інших грошей в нас немає. Тому що всі ці гроші, які надходять в бюджет від наших партнерів, – це на соціальні та інші виплати", – нагадав він.

Чернєв також нагадав ще один момент: бюджет Міністерства оборони зараз складається тільки з того, що отримує країна через податки та збори. Якщо вилучити з економіки багато людей, податкові надходження впадуть. Саме тому потрібно знайти баланс.

"Якщо ми дійсно заберемо велику кількість людей з економіки та приведемо до армії, так, в нас буде там багато людей, але не буде чим їх годувати, чим заправляти їхні автівки, танки тощо. Потрібно знайти цей баланс, який складається з того, щоб в економіці залишалися дійсно великі платники податків, середні платники, які наповнюють цей бюджет, і ці гроші фінансують армію. З іншого боку, знайти баланс, щоб ми все ж таки мали людей в армії… Я поки не готовий сказати, яку потрібно формулу підтримувати. Але точно, щоб не було перекосів ані в економіці, ані в армії. Саме над цим потрібно працювати", – резюмував нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, що запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації навряд чи спрацює так, як того хочуть її ініціатори. У переважній більшості країн, де свого часу намагалися впровадити подібну ідею, вона не спрацювала. Таку думку висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також "Телеграф" розповідав, як українські компанії почали змагатися за співробітників та пропонувати бронювання на Work.ua. Журналісти виявили бронь у вакансіях мийника тари, охоронця в Novus та касира у "Фокстроті".