Окончательных решений еще нет: в Раде рассказали о работе над проектом экономического бронирования

Если изъять из экономики много людей, налоговые поступления, за которые сейчас существует Украина и ее армия, упадут

Верховная Рада сегодня рассматривает много предложений относительно подходов к идее экономического бронирования от мобилизации. Однако никаких окончательных решений или финального предложения, за которое можно будет проголосовать, сейчас нет.

Об этом сказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире Национального телемарафона. По его мнению, экономическое бронирование должно рассматриваться с точки зрения баланса.

"У нас есть бюджет, который наполняется налогами тех, кто уплачивает эти налоги либо из заработной платы, либо из прибыли на предприятие. Для того чтобы эти налоги получать, нужны люди, работающие на этих предприятиях и уплачивающие эти налоги. Именно с этих налогов финансируется армия. Никаких других денег у нас нет. Потому что все эти деньги, которые поступают в бюджет от наших партнеров, – это социальные и другие выплаты", – напомнил он.

Чернев также напомнил еще один момент: бюджет Министерства обороны сейчас состоит только из того, что получает страна из налогов и сборов. Если изъять из экономики много людей, налоговые поступления упадут. Вот почему нужно найти баланс.

"Если мы действительно заберем большое количество людей из экономики и приведем в армию, да, у нас будет там много людей, но нечем будет их кормить, чем заправлять их автомобили, танки и т.д. Нужно найти этот баланс, состоящий из того, чтобы в экономике оставались действительно крупные налогоплательщики, средние плательщики, которые наполняют этот бюджет, и эти деньги финансируют армию. Но точно, чтобы не было перекосов, ни в экономике, ни в армии. Именно над этим нужно работать", – резюмировал нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что введение в Украине экономического бронирования от мобилизации вряд ли сработает так, как того хотят его инициаторы. В большинстве стран, где в свое время пытались внедрить подобную идею, она не сработала. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также "Телеграф" рассказывал, как украинские компании начали соревноваться за сотрудников и предлагать бронирование на Work.ua. Журналисты обнаружили бронь в вакансиях мойщика тары, охранника в Novus и кассира в "Фокстроте".