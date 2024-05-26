Економічне бронювання в Україні: голова Верховної ради скептично оцінив ініціативу

Економічне бронювання можна підтримати тільки за умови рівноправності

Запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації навряд чи спрацює так, як того хочуть її ініціатори. У переважній більшості країн, де свого часу намагалися впровадити подібну ідею, вона не спрацювала.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі Національного телемарафону. За його словами, ініціатори економічного бронювання загубили логіку мобілізаційного процесу.

"За красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів… У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б", – зазначив спікер парламенту.

Стефанчук додав, що підтримав би ідею економічного бронювання за умови того, що буде забезпечена рівноправність усіх громадян перед обов'язком захищати батьківщину. Потрібен більш справедливий підхід.

Як писав "Телеграф", у комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради ініціативною групою висунуто пропозиції щодо економічного бронювання від мобілізації. Суть полягає в тому, щоб роботодавець мав право самостійно визначити важливих працівників та сплатити 20 000 грн на місяць військового збору за кожного з них.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські компанії почали змагатися за співробітників та пропонувати бронювання на Work.ua. Журналісти виявили бронь у вакансіях мийника тари, охоронця в Novus та касира у "Фокстроті".