Мийники тари на виробництві ковбаси, продавці в салони техніки – які професії бронюють від служби в армії

Чим ці професії важливі для України в тилу сказати складно

Поява на порталі Work.ua розділу з пошуком вакансій, що дають право на бронювання працівників, обростає досить незвичайними подробицями. Так, деякі оголошення пропонують броню від армії для вельми дивних професій, які, як здається на перший погляд, не є такими вже критичними для обороноздатності України.

"Телеграф" переглянув які вакансії роботодавці пропонують забронювати для своїх майбутніх співробітників і виявилося, що багато хто з них виглядає дуже дивно. Так, серед подібних оголошень виявилося напрочуд багато пропозицій від великого бізнесу. Але чому саме ці вакансії такі важливі для обороноздатності країни – загадка.

Наприклад, торгова марка мережі АЗК ОККО шукає продавця-касира, оператора АЗК, якому крім зарплати 17 600 гривень обіцяють бронювання від армії. Як стверджує компанія, всі працівники ОККО мають броню від служби у ЗСУ, за наявності всіх військово-облікових документів. Від продавця потрібно продавати паливо, яке є критичним товаром для країни, але чи можна назвати такими каву та продукти, які продаються в кафе при АЗС і які до критичної продукції не віднести?

Бронь для оператора АЗК ОККО

Зарплату від 11 до 22,5 тисячі гривень обіцяють охоронцям своїх супермаркетів мережі "Сільпо" та Novus. Ймовірно, для надання більшої важливості та солідності своїм вакансіям, "Сільпо" наголошує, що їхні охоронці щодня стоять на варті миру та спокою гостей та співробітників супермаркетів своєї мережі, тим самим також беручи участь у захисті Батьківщини. Схоже, що у "Сільпо" теж розуміють, що бронювання охоронців від служби до ЗСУ виглядає досить дивним.

Не візьмуть до армії охоронця Novus

Охорону Сільпо у ЗСУ не візьмуть

Ще цікавіше виглядають вакансії мережі супермаркетів техніки ТМ "Фокстрот", які також обіцяють своїм майбутнім співробітникам – касирам, продавцям, налагоджувачам техніки від 9 до 20 тисяч гривень заробітної плати та гарантію не призову до ЗСУ.

Зарплата в 20 тисяч та бронь від армії для Фокстроту

Налаштовувати техніку важливо, в армії можна не служити

Зарплата в 12-25 тисяч та бронь

Касир у Фокстроті важливий для тилу

У цьому випадку компанія не наголошує на важливості роботи своїх співробітників на варті України. Але від цього питань до важливості для країни броні продавців-консультантів побутової техніки не стає менше.

Але, ймовірно, найдивніша заброньована вакансія — мийник тари у Львівській компанії з виробництва ковбаси "Сімейна ковбаска". У чому важливість для тилу країни, що воює, такої посади, а також яку тару на виробництві ковбаси повинен мити мийник – незрозуміло.

Мийник тари на заводі ковбаси теж має бронь

Тим часом у столиці також шукають продавців, водіїв, пакувальників та інші професії, яким також готові робити броню.