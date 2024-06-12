"Вимоги чіткі": у Раді нові пропозиції щодо бронювання рятувальників

У ВР вважають, що рятувальники повинні мати броню

Народні депутати України подали до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено надання бронювання від мобілізації всім військовозобов’язаним працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. До цього йшлося лише про часткове бронювання.

Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради України. Там було опубліковано мапу законопроєкту №11323.

Документ передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Згідно з новим законопроєктом, рятувальників хочуть перенести до категорії працівників, які не підлягають заклику.

Ініціаторами законопроєкту вказано народного депутата України від партії "Слуга народу" Георгія Мазурашу та депутата Верховної ради від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

"Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців і розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронювання від мобілізації. Наш тил має бути захищений", — раніше говорив Гончаренко.

Варто додати, що у п’ятницю, 7 червня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що в Україні буде заброньовано 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Федір Вениславський розповів, що кількість рятувальників та поліцейських, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міноборони.