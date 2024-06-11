Повне бронювання, відстрочка на рік та інші важливі зміни: у Мінекономіки роз'яснили важливу постанову уряду
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Деякі підприємства зможуть тепер забронювати 100% співробітників
Уряд України оновив постанову №76 щодо бронювання та вніс декілька важливих змін. Однією з них є бронювання до 100% співробітників підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Збільшився термін бронювання з 6 до 12 місяців. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Хто може бронювати 100% співробітників
В оновленій постанові є перелік підприємств, які можуть отримати повне бронювання для робітників. Це стосується критично важливих підприємств під час війни.
Усіх співробітників можуть забронювати наступні підприємства:
- ОПК, у яких є контракти з Силами оборони;
- ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового, електроенергетичного комплексів;
- які відновлюють підприємства енергетичного комплексу;
- які будують фортифікації (бронювання діє лише на період дії договору).
Інші важливі зміни у постанові №76
Процес бронювання планують запустити через портал "Дія". Це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування (ТЦК).
Критично важливі підприємства тепер зможуть бронювати співробітників на рік. Раніше відстрочка від мобілізації надавалась на 6 місяців.
Військовозобов’язаний може бути заброньованим навіть якщо має дефіцитну військову спеціальність. Раніше такої можливості не було.
"Телеграф" повідомляв, що від мобілізації звільняються працівники, які працюють по деяких грантах. Підприємства, які підпадають під ці умови, можуть забронювати усіх військовозобов’язаних чоловіків.