Повне бронювання, відстрочка на рік та інші важливі зміни: у Мінекономіки роз'яснили важливу постанову уряду

Деякі підприємства зможуть тепер забронювати 100% співробітників

Уряд України оновив постанову №76 щодо бронювання та вніс декілька важливих змін. Однією з них є бронювання до 100% співробітників підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Збільшився термін бронювання з 6 до 12 місяців. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Хто може бронювати 100% співробітників

В оновленій постанові є перелік підприємств, які можуть отримати повне бронювання для робітників. Це стосується критично важливих підприємств під час війни.

Усіх співробітників можуть забронювати наступні підприємства:

ОПК, у яких є контракти з Силами оборони;

ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового, електроенергетичного комплексів;

які відновлюють підприємства енергетичного комплексу;

які будують фортифікації (бронювання діє лише на період дії договору).

Інші важливі зміни у постанові №76

Процес бронювання планують запустити через портал "Дія". Це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування (ТЦК).

Критично важливі підприємства тепер зможуть бронювати співробітників на рік. Раніше відстрочка від мобілізації надавалась на 6 місяців.

Військовозобов’язаний може бути заброньованим навіть якщо має дефіцитну військову спеціальність. Раніше такої можливості не було.

У Мінекономіки пояснили, як уряд вдосконалив процес бронювання

"Телеграф" повідомляв, що від мобілізації звільняються працівники, які працюють по деяких грантах. Підприємства, які підпадають під ці умови, можуть забронювати усіх військовозобов’язаних чоловіків.