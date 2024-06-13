Війна в Україні триватиме до 2026-го? Ексглава МЗС пояснив рішення Єврокомісії

Володимир Огризко розказав "Телеграфу", чому в Брюсселі продовжують тимчасовий захист українців та чи є у цьому якась конспірологія

На сьогоднішній день дату чи рік завершення війни Росії проти України точно назвати не може ніхто, оскільки, виходячи з інтересів Києва, це залежить від двох принципових факторів. Таку думку "Телеграфу" висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи пропозицію Європейської комісії продовжити ще на рік тимчасовий захист для українців, які рятуються від агресії РФ проти України, — з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026-го.

У зв'язку з такою пролонгацією почали з'являтися конспірологічні припущення, що у Брюсселі нібито готуються, що російсько-українська війна може тривати ще близько двох років.

Втім, ексглава МЗС України радить не зважати на різноманітні конспірологічні змови та пояснив такий крок Єврокомісії адекватним гуманітарним підходом.

— Думаю, сьогодні ніхто не зможе сказати, скільки війна триватиме і коли це закінчиться. Хіба що ми отримаємо необхідні зброю і фінанси, тоді цей процес (завершення війни, — Авт.) буде швидшим. Відповідно, потреби у додатковому захисті не буде. Але поки що це — з розряду наших бажань. Відтак, Єврокомісія приймає, як мені здається, адекватне рішення. Мовляв, ось поки ситуація така, ми вам ще продовжуємо можливість отримувати всю необхідну допомогу і захист в країнах ЄС. Тому якогось іншого підтексту тут я не бачу, — зазначив дипломат.

Як повідомлялось, 7 червня 2024 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього місяця. Тобто до того, як Угорщина розпочне головування у Раді ЄС у липні. Київ виконав попередні умови Брюсселю щодо старту переговорного процесу щодо членства України в Євросоюзі.

Також "Телеграф" писав, що вітчизняне Міністерство закордонних справ навесні цього року склало перелік основних дипломатичних цілей на 2024-й, над якими будуть працювати в Україні та в посольствах за кордоном. Їх перерахував голова відомства Дмитро Кулеба.

Так, п'ятірка головних цьогорічних цілей МЗС має такий вигляд:

1. Постачання ППО. У першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T.

2. Успіх Глобального саміту миру у Швейцарії.

3. Вступ до Євросоюзу та НАТО.

4. Налагодження контактів з країнами Латинської Америки.

5. Повернення українців з-за кордону додому.