Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС: названо терміни

Україна здійснила чотири необхідні реформи

Європейська комісія 7 червня рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього місяця, тобто до того, як Угорщина розпочне головування у Раді ЄС у липні. Київ виконав попередні умови.

Як пише Financial Times з посиланням на три джерела, комісія наполягає на початку офіційних переговорів із Києвом та Кишиневом цього місяця. Мета полягає в тому, щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхнього прагнення до Євросоюзу.

Очікується, що 7 червня комісія заявить, що тепер Україна відповідає чотирма раніше невиконаними критеріями. Йдеться про заходи щодо боротьби з корупцією, обмеження на політичне лобіювання, правилах декларування активів державних службовців та захисту мов, які використовуються національними меншинами.

Рекомендація Брюсселя потребує одностайності урядів країн ЄС. Однак там очікують, що Угорщина заперечуватиме, посилаючись, зокрема, на ставлення Києва до угорської меншини України.

Варто зазначити, що з 1 липня Угорщина розпочне головування у Раді ЄС. Це дасть країні додаткові важелі впливу на порядок денний засідань, на яких обговорюватимуться питання, пов’язані з Україною.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Він подякував за позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу.

"У озвученому висновку ЄК йдеться, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС і виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок – початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше посол ЄС в Україні розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", що потрібно, щоб переговори про вступ стартували та чому Україні буде легше далі просуватися на шляху до Євросоюзу: До початку переговорів щодо вступу України до ЄС залишилося два кроки: посол Євросоюзу Катаріна Матернова