Не лише вступ до ЄС та НАТО: Кулеба назвав 5 дипломатичних цілей України у 2024 році

Деякі з питань вимагають термінового вирішення

Міністерство закордонних справ (МЗС) склало перелік основних дипломатичних цілей на 2024 рік, над якими будуть працювати в Україні та в посольствах за кордоном. Їх перерахував голова відомства Дмитро Кулеба, який 12 квітня отримав нового першого заступника.

На ці п’ять цілей спрямована левова частка зусиль, тому за ними буде обов’язковий контроль. Про це Дмитро Кулеба заявив на своєму виступі під час Форуму дипломатії воєнного часу, який громадська організація "Українська призма" проводить у Києві, пише "Європейська правда".

Основні дипломатичні цілі МЗС України на 2024 рік:

Постачання ППО. У першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T. Успіх Глобального саміту миру у Швейцарії. Вступ до Євросоюзу та НАТО. Налагодження контактів з країнами Латинської Америки. Повернення українців з-за кордону додому.

Кулеба назвав першим пріоритетом саме постачання систем ППО. Він підкреслив, що не буде сприймати відповіді від партнерів про неможливість постачання цього озброєння.

"І не просто ППО, а Patriot або SAMP-T. Передусім Patriot, яких у світі найбільше. Відповідь "ми працюємо" не підходить. Мене цікавить тільки відповідь, скільки буде установок/батарей і коли", ― сказав Кулеба.

Міністр зупинився також на питанні вступу до ЄС. Робота МЗС України закінчиться після схвалення переговорної рамки та проведення міжурядової конференції. Наступний етап роботи буде виконувати переговорна група.

Кулеба менше конкретики сказав стосовно вступу до НАТО. Лише розповів, що Україна готується до саміту.

"По НАТО ― ми готуємося до саміту. Наші партнери дуже хочуть домовитися задовго до саміту, але це буде непросто", ― сказав міністр.

Одним з пріоритетів МЗС є повернення українців додому. Якщо цим не займатись на дипломатичному рівні, то громадяни України швидко асимілюються в інших країнах.

"Я не належу до тих, хто вірить, що більшість тих, хто поїде, повернеться. Я вважаю, що якщо нічого не робити, ми втратимо їх як українців. Асиміляція відбудеться дуже швидко", ― сказав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав озброєння, яке потрібне Україні від партнерів. Його наявність в достатній кількості прискорить завершення війни.

Раніше "Телеграф" писав, що Кулеба зробив емоційну заяву стосовно ЗРК Patriot. Він розповів про послів, які шукають "план Б" замість того, щоб надати Україні необхідну ППО.

У Повітряних силах 11 квітня зробили заяву про ракети до ЗРК Patriot. Є дефіцит снарядів, і партнери це знають.