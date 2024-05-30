Вступ України до ЄС: у Німеччині похвалили Київ та звернулися до членів Євросоюзу

Україна подала заявку на вступ невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії

В уряді Німеччини вважають, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку дискусій щодо свого вступу до Європейського Союзу. Там закликали не затягувати із погодженням переговорних рамок.

"На думку уряду Німеччини, Україна виконує всі вимоги, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ до ЄС у червні. Тому ми закликаємо всі держави-члени швидко узгодити межі переговорів", — заявила державний міністр Німеччини у справах Європи Ганна Люрман агентству dpa.

Як відомо, лідери країн ЄС у грудні дійшли згоди розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу та підтвердили своє зобов’язання продовжувати надавати рішучу підтримку країні та її народу стільки, скільки необхідно. Проте згідно з висновками останнього звіту Єврокомісії, Україна не виконує вимог щодо деяких реформ, особливо у боротьбі з корупцією та захистом меншин.

Зазначається, що посли європейських країн планують наступного тижня зустрітись для обговорення рамок переговорів щодо вступу України до ЄС. Очікується, що гальмувати цей процес може Угорщина.

Нагадаємо, нещодавно Politico з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, написало, що у Європейському союзі наполягають на тому, щоб переговори щодо вступу України до ЄС розпочалися вже у червні. Європейські та українські дипломати активно працюють, намагаючись переконати Угорщину дати на це свою згоду.