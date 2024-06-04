"Україна має перевагу": посол Євросоюзу розповіла, чого чекати після початку переговорів Києва з ЄС

Україна вже 10 років впроваджує важливі реформи.

Європейський Союз може почати переговори про вступ України в ЄС вже наприкінці червня. Але цьому мають передувати два кроки з боку інституцій Євросоюзу.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "До початку переговорів про вступ України в ЄС залишилося два кроки: посол Євросоюзу Катаріна Матернова".

"Якщо казати про реальну перспективу, то я не хочу робити прогнозів на те, що станеться в червні. Сподіваюся, що буде консенсус для офіційного початку переговорів, а це означає, що потрібно, аби сталися два кроки.

По-перше, Рада, тобто 27 держав-членів, мають прийняти т.зв. мандат на переговори, який є наче "рамкою" для Європейської комісії для ведення переговорів; по-друге, потрібно скликати першу міжурядову конференцію. Але яка перспектива — я не можу сказати. І не хочу робити оцінок. Сподіваюся, це відбудеться", — сказала "Телеграфу" Катаріна Матернова.

Після першої міжурядової конференції відкриються перші глави переговорів. Реформи й приведення українського законодавства до вимог Європейського Союзу відбувається за 35 переговорними главами, згрупованими в шести кластерах (це має назву acquis ЄС). І це той процес, який займе не один рік.

Першими будуть відкриті глави під номерами 23 та 24, які стосуються верховенства права, боротьби з корупцією, інституцій тощо. І в України вже є певна перевага, наголосила пані посол.

"Традиційно, з усіма країнами найскладнішими є 23 та 24 глави, тому що це реформи фундаментального характеру держави, верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи тощо. Зараз перевага України полягає в тому, що ви не починаєте з нуля.

Ви за останні 10 років зробили багато кроків у цих реформах. Наприклад, минулого тижня Верховна Рада на основі реформованого порядку призначила нового суддю Конституційного суду. Це була одна з умов Європейського Союзу", — зазначила Катаріна Матернова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що країни ЄС розлючені спробами Угорщини блокувати допомогу Україні.