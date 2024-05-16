"Продам паспорт ЄС. Дорого". У соцмережах торгують документами Євросоюзу. Що стоїть за такою рекламою

Оголошення про сприяння в отриманні документів плодяться в соцмережах швидше за нові штами коронавірусу

Оголошення "Емігруйте в Європу з громадянством ЄС", "Другий паспорт Євросоюзу — запасний варіант для всієї родини" — заповнили сегмент контекстної реклами в соцмережах. Що за ними криється? Чергові шахрайські схеми чи юридичні лазівки, які цілком легально дозволяють виїхати з країни тим, кому виїжджати не можна? Відповіді на ці запитання шукав "Телеграф".

Паспорт, що виконує мрії

Facebook, Instagram, YouTube. Саме в цих соцмережах пропозиції еміграції рекламують найбільш агресивно. При цьому, якщо бодай раз клікнути на таке оголошення, машинні алгоритми просто завалять користувача міграційним контентом із усіх щілин.

Організації, що пропонують отримати паспорт ЄС та "реалізувати свої мрії жити в достатку і комфорті" називають себе "юридичними консультаційними компаніями" і мають максимально статусні назви, майже як одеколон "Дипломат". Одразу зрозуміло, що тут вас не надурять — все серйозно.

Власне, торгують у "холдингах" і "трастах" одним єдиним товаром — громадянством. Однак обрати паспорт будь-якої країни ЄС не вийде через національні особливості набуття громадянства в країнах Європи. Наприклад, Німеччину обрати не можна.

"У Німеччині конституція не передбачає спрощених процедур в оформленні громадянства", — зазначили ділки одного з "трастів", з яким зв’язався "Телеграф".

Тому у більшості випадків пропонують громадянство лише Румунії або Болгарії.

"Найпростіше для громадян України набути громадянство Румунії. У цій країні нема вимоги складати іспит з мови, не потрібне проживання чи наявність родичів-румунів. Строки оформлення становлять 12-18 місяців", — пояснюють в одній із фірм.

З громадянством Болгарії доведеться почекати трохи більше: близько двох років. Та "міжнародні бізнесмени" запевняють, що варто лише "зачепитися" за європейське підданство, а там вже хоч круасани на Монмартрі, хоч пиво в Берліні.

"Набуття громадянства Румунії дозволить вам проживати в країнах ЄС на правах громадянина, без потреби в оформленні тимчасових документів", — запевняють ділки.

А відтак, "Бажаєте легалізуватись у Франції (Німеччині, Польщі, Італії…)? Почніть з громадянства Румунії або Болгарії", — йдеться в оголошеннях.

Ціна питання

Ціни громадянства стартують від 4 тисяч євро з поетапною оплатою. За ці гроші обіцяють адвокатський супровід і паспорт Румунії. Є і пакет "індивідуальний" або ж "під ключ". Він обійдеться дорожче — 6,5 тисяч євро, але за ці гроші вам обіцяють взяти на себе 90% турбот по оформлення громадянства.

А от паспорт Болгарії коштуватиме ще більше — від 8 до 9,5 тисяч євро. "Міжнародні бізнесмени" пояснюють дорожнечу тим, що механізм подачі документів на болгарське громадянство дещо складніший. Однак, якщо європейський паспорт дуже хочеться, а грошей нема, ділки пропонують їх заробити.

— У нас є промоакція — якщо ви порадите нашу компанію своїм знайомим і вони скористаються нашими послугами, то ви отримаєте 10% від суми договору, по якому будуть співпрацювати ваші знайомі. І у нас є такі партнери: вони з нами співпрацюють, але не отримують громадянство, а просто приводять рекомендації і заробляють гроші, — пояснили в одному з "трастів".

Чи можна з таким паспортом виїхати за кордон?

Це гаряче запитання, бо навіщо платити тисячі євро посередникам, якщо в Румунії чи Болгарії оформити громадянство за спрощеною процедурою можна набагато дешевше (сплачуючи лише державні мита)?

Відповідь чітка — НІ! Оформлення паспорту ЄС ніяк не може бути лазівкою для ухилянтів.

По-перше, згідно із законом "Про громадянство України", "якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". А відтак, всі обов’язки, які накладає українське громадянство, в тому числі і військовий, з набуттям паспорта ЄС нікуди не зникають.

Звісно, це не означає, що військовозобов’язані не намагаються приховати на кордоні українські документи і виїхати за іноземним паспортом. Такий випадок стався в лютому, коли столичний IT-менеджер пред’явив прикордонникам канадський паспорт. Однак перевірка баз даних ДПСУ творить дива і горопаха "влетів" на 3400 гривень штрафу за спробу незаконного перетину кордону.

По-друге, щоб отримати паспорт Румунії або Болгарії потрібно як мінімум туди приїхати.

— Взагалі, щоб отримати громадянство будь-якої країни Європи, потрібно щонайменше двічі відвідати її. Якщо нема права виїзду з країни, відповідно, ви не зможете їх відвідати, — чесно зізнаються бізнесмени.

Та якщо права на виїзд з України нема, не буде і паспорта ЄС. Втім, коли спуститися на самісіньке дно Даркнету, то можна знайти і відверто шахрайські і злочинні пропозиції.

Наприклад, одна компанія, окрім самого громадянства, пропонує "порішати" за незаконний перетин кордону.

— Оформлення протягом тижня, через наш пункт проходу, із супроводом. Після перевірки вашого закордонного паспорта даємо відповідь, чи можемо оформлювати вас. Якщо все добре — оплачуєте 50% і подаємо ваші документи на наказ. Чекаємо оформлення тиждень і надсилаємо вам наказ від ОВА на виїзд як водія гуманітарної допомоги або працівника на склад. Потім узгоджуємо дату виїзду, оскільки їдете з нашим водієм на вантажному авто, — пояснюють шахраї.

Коштують такі "послуги" 4 тисячі євро, дві з яких треба заплатити як аванс. Чи варто й казати, що після переказу такої передоплати шахраї миттєво випаруються.

Однак самі ділки мамою присягають, що цього не буде:

— Нам не цікаво обманювати, оскільки від рекомендацій людей, які скористались нашими послугами, ми отримуємо більше клієнтів.

Навіщо це потрібно?

Якщо паспорт ЄС ніяк не допоможе ухилянтам, то чому подібні оголошення плодяться в соцмережах швидше за нові штами коронавірусу?

Тут все просто: після вольового рішення МЗС про обмеження надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, ті, хто до України повертатися не збирався, стикнулися з проблемою легалізації в ЄС з українськими паспортами, строки дії яких добігають кінця. І хоча деякі європейські країни вже заявили, що не збираються відсилати українців на Батьківщину навіть з простроченими паспортами, бажаючих підстрахуватися, вочевидь вистачає.

— Український паспорт, строк дії якого закінчується, для процедури отримання громадянства не завада. Подати можна за одним паспортом, а забрати громадянство вже за іншим. На момент подачі паспорт має бути активним не менше трьох місяців. Але треба враховувати, що записи на подачу викуповують на 2,5 місяці вперед і після старту процесу пройде мінімум цей строк до моменту подачі заяви, — резюмували в одному з "трастів".

Саме тому така схема легалізації і стає популярною, а ділки масово викупають рекламу своїх послуг в соцмережах.