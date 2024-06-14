Мобілізація в Україні. Чи буде Київ посилювати тиск на ЄС, щоб повернути чоловіків - дипломат оцінив нюанси

Ексглава МЗС Володимир Огризко спрогнозував "Телеграфу" перегляд європейцями гуманітарної політики щодо військовозобов'язаних українців

Україна продовжить застосовувати збалансований підхід в питанні повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону для їхньої мобілізації і залучення до лав Збройних сил, поступово підсилюючи дипломатичний тиск на європейських партнерів. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

— Такі розмови ідуть. Безумовно, в європейських країнах розуміють, що нам конче необхідно захищатися, у першу чергу нам самим. Про це днями говорив і президент України Володимир Зеленський, виступаючи в німецькому парламенті. Тому, думаю, ми у цій ситуації додаткового чогось не відкриємо. Так, вважаю, що Україна буде наполягати, щоб все ж таки, чоловіки, які здатні захищати країну, не відсиджувалися за кордоном, а поверталися на Батьківщину, заходячи своє місце в Силах оборони, — зазначив дипломат.

Він також звернув увагу, що у питанні мобілізації чоловіків залучення військовозобов'язаних в армію "не означає, що їх одразу направлять в штурмові загони на "нуль", адже для забезпечення тих військових, хто реально вміє і може воювати, потрібно багато спеціалістів".

— Таких насправді зараз за кордоном дуже багато. То у чому проблема приїхати в Україну і працювати, скажімо, айтішником, водієм, кухарем і так далі?! Є ж насправді мільйон речей, які дуже потрібні ЗСУ. Повторюсь, що не всі ж наші військові перебувають на лінії розмежування. Є дуже багато людей, які забезпечують тих, хто там знаходиться. Так що, думаю, потрібно шукати баланс (у питанні повернення військовозобов'язаних в Україну. — Авт.). І мені здається, цей баланс ми маємо знайти разом з нашими західними партнерами, — аргументував Володимир Огризко.

Як повідомлялось, 11 червня Європейська комісія рекомендувала продовжити ще на рік тимчасовий захист для українців, які рятуються від агресії РФ проти України, — з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026-го. У зв'язку з такою пролонгацією почали з'являтися конспірологічні припущення, що у Брюсселі нібито готуються, що російсько-українська війна може тривати ще близько двох років.

Також "Телеграф" писав, що Кабінет міністрів України оновив порядок військового обліку під час мобілізації. Серед резонансних новацій — для громадяни України, які виїхали за кордон на тривалий термін, урядовці прописали можливість дистанційно стати на військовий облік. Для цього їм потрібно звернутися з відповідною заявою до закордонної дипломатичної установи України.