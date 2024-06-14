Мобилизация в Украине. Будет ли Киев усиливать давление на ЕС, чтобы вернуть мужчин — дипломат оценил нюансы

Экс-глава МИД Владимир Огрызко спрогнозировал "Телеграфу" пересмотр европейцами гуманитарной политики в отношении военнообязанных украинцев

Украина продолжит применять сбалансированный подход в вопросе возвращения военнообязанных украинцев из-за границы для их мобилизации и привлечения в ряды Вооруженных сил, постепенно усиливая дипломатическое давление на европейских партнеров. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

— Такие разговоры ведутся. Безусловно, в европейских странах понимают, что нам необходимо защищаться, в первую очередь нам самим. Об этом на днях говорил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в немецком парламенте. Поэтому, думаю, мы в этой ситуации дополнительно чего-то нового не откроем. Да, считаю, что Украина будет настаивать, чтобы все же мужчины, способные защищать страну, не отсиживались за границей, а возвращались на Родину, находя свое место в Силах обороны, — отметил дипломат.

Он также обратил внимание, что в вопросе мобилизации мужчин привлечение военнообязанных в ряды армии "не означает, что их сразу направят в штурмовые отряды на "ноль", ведь для обеспечения военнослужащих, которые реально умеют и могут воевать, нужно много специалистов".

— Таких сейчас за рубежом очень много. Так в чем проблема приехать в Украину и работать, скажем, айтишником, водителем, поваром и так далее?! Есть же действительно миллион вещей, которые очень нужны ВСУ. Повторюсь, что не все наши военные находятся на линии разграничения. Есть очень много людей, которые обеспечивают находящихся там военных. Так что, думаю, нужно искать баланс (в вопросе возвращения военнообязанных в Украину. — Авт.). И мне кажется, этот баланс мы должны найти вместе с нашими западными партнерами, — аргументировал Владимир Огрызко.

Как сообщалось, 11 июня Европейская комиссия рекомендовала продлить еще на год временную защиту для украинцев, спасающихся от агрессии РФ против Украины, — с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026-го. В связи с такой пролонгацией начали появляться конспирологические предположения, что в Брюсселе якобы готовятся, что российско-украинская война может длиться еще около двух лет.

Также "Телеграф" писал, что Кабинет министров Украины обновил порядок военного учета во время мобилизации. Среди резонансных новаций — для граждан Украины, которые выехали за границу на длительный срок, чиновники прописали возможность дистанционно встать на военный учет. Для этого им нужно обратиться с соответствующим заявлением в заграничное дипломатическое учреждение Украины.