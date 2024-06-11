"Потрібні робочі руки": Зеленський розповів, чи будуть українців примушувати повертатись з-за кордону

В Україні потрібно відновлювати інфраструктуру

Президент Володимир Зеленський підтримує рішення українців вже зараз повертатися до України. Він вважає, що ці громадяни зможуть допомогти у відновленні інфраструктури.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 11 червня. За його словами, глобальне відновлення в Україні почнеться тільки після закінчення війни.

"Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, будуть робочі місця, буде безпека. Я вважаю, що буде велика мотивація", — заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що наразі держава не може примушувати українців повертатись на Батьківщину. Водночас він зазначив, що підтримує рішення тих, хто готовий повернутись в Україну.

Президент заявив, що зараз в Україні потрібні робочі руки. За його словами, потрібні люди які зможуть відновлювати пошкоджену інфраструктуру, а також працювати на підприємства, щоб допомагати армії.

Нагадаємо, завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексій Позняк вважає, що обмеження надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, не матиме ефекту для повернення в Україну військовозобов’язаних. Влада навряд чи досягне бажаного ефекту.