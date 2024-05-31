Зеленський розповів про перші результати посилення мобілізації

Мобілізація, як йшла, так і йде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після набуття чинності закону про посилення мобілізації з 18 травня вже є перші результати. Зокрема, вона збільшилась.

Про це розповів президент на пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.

"Мобілізація, як йшла, так і йде. Правда, після цього закону, вона збільшилася", — каже Зеленський.

Президент наголосив, що реєстрація чоловіків призовного віку від 18 до 60 років є обов'язковою. Наразі відбувається цифровізація цього процесу, аби інформація була на мінімальній кількості пов'язаних між собою реєстрів.

Водночас Зеленський додав, що оновлення даних не означає, що людина опиниться на фронті.

Нагадаємо, що з 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації, у якому є низка нововведень. Зокрема, з'явився електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді застосунку "Резерв+", у якому можна оновити дані. Також юрист пояснив, чим відрізняються е-кабінет та "Оберіг" і чому вони не заміняють один одного.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли, які документи треба завжди носити з собою.