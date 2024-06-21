"Запад хочет победить, но это безнадежно": Орбан анонсировал военную миссию НАТО в Украине, но есть весомый нюанс

Участие в таком сотрудничестве добровольно и не накладывает на Венгрию никаких обязательств

В пятницу, 21 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО собирается провести военную миссию в Украине, но Будапешт не будет в ней участвовать. Ранее мы уже писали, что его страна работает над "переопределением" статуса членства в Альянсе.

Об этом венгерский политик сказал в эфире радио Kossuth, сообщает местное СМИ Portfolio. Орбан при этом отметил, что российский президент Владимир Путин напал на Украину, в нарушение всех принципов международного права, а Запад видит в этом возможность ослабить Россию.

Он уверен, что РФ можно победить ценой сотен тысяч жизней. Однако вопрос будет в том, станет ли Украина страной НАТО.

"Запад хочет победить, но я думаю, что это безнадежно. Даже если это удастся, цена будет настолько высока, что оно того не стоит. Сотни тысяч украинцев и россиян погибли, почти миллион детей остались без родителей или не могут работать. Целое поколение окажется в безвыходной ситуации", — заявил Орбан.

По словам венгерского политика, у Будапешта есть соглашение с генеральным секретарем НАТО о том, что Венгрия не примет участия в миссии Альянса в Украине.

"Есть минимальная цель, которую мы можем достичь: у нас есть соглашение с генеральным секретарем НАТО. У НАТО будет военная миссия в Украине, но Венгрия не будет принимать в ней участия. Мы достигли соглашения не только с идущим генеральным секретарем, но и с генеральным секретарем НАТО. секретарем НАТО, который приходит, никто из НАТО не будет оказывать давление на Венгрию", — добавил Орбан.

К тому же венгерские журналисты отмечают, что НАТО не готовится к военной миссии в Украине в прямом смысле этого слова, но военный альянс будет углублять сотрудничество между странами-членами в координации поддержки и обучения для Украины. Участие в таком сотрудничестве добровольно и не накладывает на Венгрию никаких обязательств, поэтому Венгрии не нужны особые гарантии, чтобы отказаться от участия.

Следует отметить, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, венгерские власти делают неоднозначные заявления о войне России против Украины. Будапешт не предоставил Украине военную помощь, а также, по сообщениям СМИ, запретил транзит оружия через территорию страны.

Также "Телеграф" неоднократно писал, что Виктор Орбан в сторону Украины сделал немало заявлений. К примеру, недавно он хоть и пообещал не блокировать никаких решений НАТО в отношении нашей страны, но при этом заявил, что Альянс планирует создать на территории своих стран три больших военных баз, из которых будет поставлять оружие в Украину.

Неоднозначные заявления по Украине делал еще один венгерский политик. Ранее "Телеграф" писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью провластному белорусскому изданию заявлял, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, потому что там не будет представлена Россия. А также добавил и то, что эта война идет между Украиной и Россией, поэтому она не "своя" для Будапешта.