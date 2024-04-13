"Якщо перейдемо цю межу, то...": Угорщина підтримала РФ

Угорський міністр заступився за російських спортсменів

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виступив проти будь-яких санкцій проти російських спортсменів на міжнародній арені. До речі, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян до Олімпіади-2024 у Парижі, щоправда, у нейтральному статусі (без прапора та гімну) та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Сіярто зробив на конференції у Будапешті, передає Р-Спорт. Петер назвав несправедливим те, що росіянам забороняють брати участь у змаганнях під своїм прапором та гімном.

"Я вважаю, що карати спортсменів з геополітичних мотивів і примушувати їх до політичних заяв неприпустимо.

А ще я вважаю принизливим те, що ми дозволяємо спортсменам змагатися так, що вони можуть носити лише біле, тільки синє, лише чорне, і невідомо, яку музику треба слухати, коли вони перемагають. Якщо перейдемо цю межу, то з цього моменту хтось знає, які центри влади на основі яких критеріїв зможуть через деякий час говорити, хтось може брати участь у змаганнях, а хтось ні, хтось може слухати свій національний гімн і хтось не може”, — сказав Сіярто.

Нагадаємо, нещодавно у РФ спалахнув скандал після "розмови" глави МОК Томаса Баха з російськими пранкерами. Російські спортивні діячі навіть ображають главу світового спорту.