Угорщина заблокує виділення 2 млрд євро для України, якщо Київ не виконає одну умову

Будапешт продовжує вставляти палки в колеса і ставити ультиматуми

Угорщина буде блокувати виділення фінансової допомоги Україні від Євросоюзу у розмірі 2 млрд євро. Щоб Будапешт не наклав вето, Київ повинен дати гарантії, що не буде включати угорські компанії до списку "спонсорів війни".

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив під час пресконференції за підсумками наради глав МЗС та Міноборони країн ЄС. Її транслював телеканал М1.

"Позиція Угорщини залишається незмінною: поки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять переслідувати у себе угорські компанії, ми не зможемо сприяти ухваленню таких рішень", — сказав Сійярто.

Міністр нагадав, що Будапешт вже наклав вето на виділення 500 млн євро для України. Тепер йдеться про виділення ще 1,5 млрд євро, і Угорщина планує голосувати проти цього рішення.

Сійярто розповів, що Україна збирається заборонити продаж 14 препаратів фармацевтичної компанії Richter Gedeon. Вона не вийшла з ринку РФ та продовжує працювати на ринок країни-терористки.

Нагадаємо, що Угорщина є головним противником вступу України у ЄС. Ця країна регулярно блокує виділення допомоги для Києва.

У березні офіційний Будапешт відправив листи країнам-членам Євросоюзу з зухвалими вимогами. Угорщина хотіла "захищати" права угорців на території України та висунула вимогу відправити свого власного делегата у Верховну Раду.

Раніше "Телеграф" писав, що Будапешт відмовився надати гроші на озброєння для України. Йдеться про 18 млн доларів США. Натомість гроші планували віддати одній з африканських країн.