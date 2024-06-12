Не допомагатимуть, але не блокуватимуть: Угорщина погодилася не накладати вето на допомогу НАТО Україні

Будапешт продовжуватиме повністю виконувати свої зобов'язання перед Альянсом

Прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уклали угоду в середу після дня "важких" переговорів. Вони домовились, що Будапешт не блокуватиме жодних рішень Альянсу щодо України, натомість не братиме участь у підтримці НАТО для Києва.

Про це пише euronews з посиланням на пресконференцію Столтенберга та Орбана 12 червня. Зокрема, Столтенберг очікує, що союзники погодяться з тим, що НАТО відіграватиме провідну роль у координації і наданні безпекової допомоги і тренувань для України. А також партнери Альянсу домовляться про довгострокові фінансові зобов'язання щодо надання військової підтримки.

"Прем’єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я приймаю цю позицію", — каже генсек НАТО.

Столтенберг сказав, що в обмін на неучасть Угорщини Орбан гарантував, що країна не буде "блокувати інших союзників" своїм правом вето від досягнення угоди про фінансову підтримку України.

"Прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, дозволяючи іншим союзникам рухатися вперед, і він підтвердив, що Угорщина продовжуватиме повністю виконувати свої зобов'язання перед НАТО", — додав він.

Альянс із 32 членів приймає всі свої рішення консенсусом, фактично надаючи будь-якому із союзників право вето.

Позиція Орбана

Орбан сказав, що 1300 угорських солдатів беруть участь в операціях НАТО, і країна виконала очікування альянсу щодо виділення 2% ВВП у свій національний військовий бюджет.

Але, за словами угорського лідера, нещодавні європейські вибори, що відбулися минулими вихідними, посилили "мандат" його уряду "не брати участі у війні" за межами зони операцій НАТО, сказав він. Це призвело до "важкого" рішення не надсилати персонал.

"Сьогодні ми отримали гарантію, що коли мова йде про російсько-українську війну, коли йдеться про військову операцію за межами території, ми не повинні брати в цьому участь. Угорщина не надаватиме кошти чи персонал для війни. Також територія Угорщини не буде використана для участі у цій війні", — додав Орбан.

Позиція Угорщини щодо України

Зазначимо, що Угорщина не підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Крім того, угорська влада робить неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України. Будапешт не надав Україні військової допомоги, а також, за повідомленнями ЗМІ, заборонив транзит зброї через територію країни.

Нещодавно Угорщина заблокувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру, бо нібито не була врахована позиція Росії.

Також угорський прем'єр Віктор Орбан заявляв, що його країна перегляне своє членство в НАТО через допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що в угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, великого друга російського диктатора Володимира Путіна, за результатами виборів до Європейського парламенту з'явився серйозний політичний конкурент. Схоже, що вперше з 2010 року в Угорщині буде людина, яка може вигнати Орбана з резиденції уряду, яку він займає вже 14-й рік.