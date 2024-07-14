Оце Трампу пощастило: що врятувало республіканця за кілька секунд до пострілу (відео)

Була реальна загроза життю

На мітингу у Пенсильванії (США) пролунали постріли ― на лідера Республіканської партії Дональда Трампа скоїли замах. У мережі з’явилось нове відео з іншого ракурсу, на якому видно, що саме врятувало республіканця.

За кілька секунд до пострілу політик трохи нахиляє голову вперед. Саме завдяки цьому куля пронизує вухо, а не потрапляє у голову. Відео моменту вже поширилось у соцмережах.

Поширений відеоролик знімали за спиною Трампа. Республіканець звертався до своїх виборців, та в якийсь момент нахилив голову вперед. За кілька секунд пролунав постріл. Охорона виводить політика зі сцени.

Як стало відомо раніше, Трамп все ж таки постраждав від стрілянини. Куля влучила йому у вухо. Проте його життю нічого не загрожує. Якби він не нахилив голову вперед, то наслідки були б більш трагічними.

Усього було чутно 7 пострілів. Через стрілянину загинув один з глядачів, а інший отримав серйозні поранення.

Нападника ліквідували. Американські ЗМІ назвали його ім’я, стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

"Телеграф" раніше писав, як політики відреагували на замах на життя Дональда Трампа. Байден засудив спробу замаху на свого опонента.