Названо ім’я стрільця, що вчинив замах на Трампа: що він сказав перед злочином (фото, відео)

За пару годин до події стрілець записав відео

Здійснивший замах на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс з Пенсільванії. Він здійснив кілька пострілів під час передвиборчого мітингу.

Про це пише The New York Post, посилаючись на джерела. За їх словами, Крукс виліз на дах виробничого підприємства, розташованого приблизно за 120 метрів від сцени, де виступав Трамп, на території Butler Farm Show.

Видання з’ясувало, що Крукс під час стрілянини поранив, зокрема, Дональда Трампа у вухо. До цього стало відомо, що поліцейські знайшли на місці замаху гвинтівку типу АR.

Після спроби замаху на Трампа кілька людей повідомили, що незадовго до пострілів бачили, як чоловік лізе на дах будівлі й вказували на це поліції та співробітникам служби безпеки, але ті ніяк не зреагували.

"Ми помітили, як хлопець повзе по даху будівлі поряд з нами, у нього була гвинтівка. Там унизу бігала поліція. Ми такі: "Гей, чуваки, на даху хлопець із гвинтівкою". І поліція така, що? Знаєте, ніби вони не знали, що відбувається. А потім я думаю про себе: "Чому Трамп все ще каже?" Чому його не забрали зі сцени? Я стою там, показуючи на хлопця з гвинтівкою, ну дві-три хвилини. А потім лунають п’ять пострілів"", — повідомив BBC один зі свідків.

Водночас стало відомо, що за кілька годин до події Томас Крукс записав відео у своєму автомобілі. У ньому він сказав "ненавиджу Трампа та республіканців".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трамп загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.