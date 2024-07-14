После покушения на Трампа: немецкий аналитик рассказал, к чему следует приготовиться Украине

Никакую из версий нападения отвергать не следует

После инцидента с покушением в Пенсильвании шансы на победу Дональда Трампа в президентской гонке США изрядно выросли, тогда как Украине следовало бы начать готовиться к его президентству. По мнению аналитика Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреаса Умланда, вероятность победы Трампа на выборах возросла после нападения.

Об этом Умланд рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, шансы Байдена по сравнению с шансами Трампа и так были невысоки. Покушение, которое произошло во время митинга в Пенсильвании, лишь увеличило этот разрыв.

"У Трампа и до этого было больше шансов, чем у Байдена. Можно только надеяться, что демократическая партия еще сменит кандидата, выберет кого-то вместо Байдена", — сказал аналитик.

Что касается разных конспирологических версий о том, что покушение подстроил сам Трамп, то, по мнению Андреаса Умланда, это маловероятно.

"Я думаю, что Трамп имеет достаточно людей, которые боятся его или ненавидят. Вполне возможно, что это было настоящее покушение. Собственно, такие покушения на политиков не являются большой редкостью, это довольно часто происходит", — сказал Умланд.

В то же время полностью исключать какие-либо версии не стоит, заметил аналитик. Так же как и не стоит полностью исключать возможность причастности к покушению России или Китая, однако, по мнению Умланда, скорее всего, причина покушения сугубо внутренняя.

"Самое простое объяснение, что это был некий его противник, ненавистник, человек как-то пострадавший от его действий", — сказал Умланд.

Что касается того, как реагировать Украине на события в США, то, по мнению аналитика центра изучения Восточной Европы, нашей стране следует начинать готовиться к президентству Трампа.

"Такое развитие событий, конечно, не благоприятно, особенно, если вице-президентом станет Венс… Он такой довольно антиукраинский. Тогда, конечно, все будет достаточно сложно для Украины. Нужно будет полагаться на европейских партнеров и более интенсивно работать с Конгрессом, в частности с Республиканской партией", — сказал Умланд.

В то же время, по мнению аналитика, в контексте США недостаточно освещен вопрос того, что помощь Украине и судьба Украины в целом это еще и о режиме нераспространения ядерного оружия.

"Если Украина останется с меньшими территориями, с ограниченным суверенитетом это будет удар по режиму нераспространения ядерного оружия. Потому что Украина — это безъядерная страна, а Россия — ядерная страна. И тем более, что Украина отдала свое ядерное оружие... Такие аргументы могли бы повлиять на республиканцев и возможно даже на Трампа", — сказал Умланд.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как прокомментировал покушение на Трампа украинский публицист и журналист Виталий Портников.