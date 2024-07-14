Після замаху у Пенсильванії: Портников розповів, як змінилися шанси на перемогу у Трампа та Байдена

Навколо інциденту повно конспірологічних припущень

Шанси перемогти на президентських виборах у США для Дональда Трампа, замах на якого стався під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії, не змінилися. Так само як і не змінилися вони для Джо Байдена.

Таку думку висловив український публіцист та журналіст Віталій Портников у коментарі виданню "Телеграф". За його словами, інцидент із замахом нічого не змінив.

"Такі шанси як були, такі й залишаються. Що у першого, що у другого", — певен Портников.

Водночас на питання про те, наскільки серйозними є розмови про те, що замах спланував сам Трамп і чи можуть бути причетні до цього Росія або Китай, журналіст відмовився відповідати, зазначивши, що не коментує конспірологічні здогадки.

Щодо того, як слід реагувати Україні на події, що відбулися в США, то, на думку Портникова, президент України Володимир Зеленський вже зробив усе, що було необхідно.

Нагадаємо, президент України відреагував на замах словами про те, що подібне насильство не має виправдання й місця у світі. Очільник держави був глибоко вражений інформацією про стрілянину в колишнього президента США, а нині кандидата Дональда Трампа і додав, що "з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп тепер у безпеці" та побажав йому якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як світові лідери прокоментували замах на Трампа. Росія відзначилася й тут.